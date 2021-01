Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 22/01/2021 12:56 pm

Récemment, Warner Bros. a annoncé de nouvelles dates pour bon nombre de ses sorties à venir, et l’une des premières à arriver cette année sera Godzilla contre Kong. Comme vous le savez, la société de production a pris la décision de sortir ses films à la fois en salles et en HBO Max, sa plateforme de streaming et bien sûr, cette bataille entre bêtes ne fera pas exception. Pour nous exciter encore plus, ils ont partagé un nouvel aperçu vidéo que vous pouvez regarder ici.

DIMANCHE DE LA REMORQUE. #GodzillaVsKong pic.twitter.com/DJxbdBchxW – Godzilla c. Kong (@GodzillaVsKong) 22 janvier 2021

Comme vous pouvez le voir, ce n’est qu’un teaser, car la bande-annonce complète sera diffusée ce dimanche 24 janvier.

Godzilla contre Kong sera dirigé par Adam Wingard, qui a déjà travaillé sur des films comme L’invité et la sorcière Blair. Wingard promet que le film sera plein de services aux fans, en plus de respecter les traditions de la saga. Nous verrons si toutes ses déclarations s’avèrent vraies une fois Godzilla contre Kong le suivant s’ouvre 25 mars 2021.

