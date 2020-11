Nintendo propose également des données de vente pour les versions récentes telles que Paper Mario et Super Mario 3D All-Stars.

En plus de proposer les données de vente de Nintendo Switch dans son dernier rapport de résultats fiscaux, le Big N a mis à jour les ventes de ses jeux vidéo, confirmant l’énorme succès d’une console avec neuf jeux Nintendo elle-même au-dessus de 10 millions. exemplaires vendus dans le monde entier. Mieux encore pour ceux de Kyoto: trois dépassent déjà les 20 millions, et beaucoup d’autres sont proches de ce chiffre vertigineux.

Neuf jeux Nintendo dépassent déjà les 10 millions et trois au-dessus de 20 millionsLe grand gagnant de Nintendo Switch est un Mario Kart 8 Deluxe qui approche les 30 millions jeux vendus dans le monde entier, suivi d’un Animal Crossing: New Horizons qui en à peine six mois a réussi à se vendre plus de 26 millions de jeux. Un autre des grands succès de la console hybride est un Super Smash Bros.Ultimate qui a dépassé les 21 millions, suivi de The Legend of Zelda: Breath of the Wild qui est sur le point d’atteindre 20 millions. La liste des 10 jeux Nintendo les plus vendus sur Switch est la suivante:

Mario Kart 8 Deluxe – 28,99 millions

Animal Crossing: New Horizons – 26,04 millions

Super Smash Bros.Ultimate – 21,10 millions

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 19,74 millions

Pokemon Sword / Pokemon Shield – 19,02 millions

Super Mario Odyssey – 18,99 millions

Pokemon: Allons-y, Pikachu! / Pokemon: Allons-y, Évoli! – 12,49 millions

Super Mario Party – 12,10 millions

Splatoon 2 – 11,27 millions

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe – 8,32 millions



Nintendo a également publié des données de vente pour autre de ses grands jeux sur la console, soulignant l’entrée forte d’un Super Mario 3D All-Stars qui en quelques semaines, a dépassé les 5 millions d’unités vendues. Cette liste comprend également les premières données de vente de Paper Mario: The Origami King, publiées en juillet dernier.

Ring Fit Adventure – 5,84 millions

Super Mario 3D All-Stars – 5,21 millions (sorti le 18 septembre)

Paper Mario: The Origami King – 2,82 millions (sorti le 17 juillet)

Clubhouse Games: 51 classiques mondiaux – 1,81 million

Luigi’s Mansion 3-7,83 millions

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 1,40 million

En guise de note finale, Nintendo a confirmé qu’à ce jour, ils ont été vendus 456,49 millions de jeux pour Nintendo Switch dans le monde entier. Récemment, ceux de Kyoto ont publié la critique du fantastique Pikmin 3 sur la console hybride, et dans quelques semaines, Hyrule Warriors: Age of Cataclysm sera en vente.

