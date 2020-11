Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 11:46 am

Même si Godfall Il se positionne comme l’un des premiers jeux pour la PS5, n’oubliez pas que ce titre sera également disponible sur PC. De cette façon, Les exigences minimales et recommandées pour profiter de cette expérience ont été récemment révélées de la prochaine génération.

A travers un post sur Twitter, Counterplay Games, les développeurs, Ils ont confirmé tout ce dont votre ordinateur ou ordinateur portable préféré a besoin pour pouvoir exécuter ce titre. Ci-dessous vous pouvez connaître les détails:

Exigences minimales:

-OS: Windows 10

-CPU: AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5-6600

-GPU: AMD Radeon RX 580 8 Go ou Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go

-RAM: 12 Go

Exigences recommandées:

-OS: Windows 10

-CPU: AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-8700

-GPU: AMD Radeon 5700 XT 8 Go ou Nvidia GeForce GTX 1080Ti 11 Go

-RAM: 16 Go

Comme toujours, ce ne sont que des recommandations, vous pouvez donc aussi bien utiliser votre GTX 2060 et profiter de Godfall avec une qualité visuelle époustouflante. Étant donné que la série RTX 30 est en route, nous verrons donc sûrement des performances sur PC qui ne sont pas capables sur PS5. Godfall arrive sur PS5 et PC le 12 novembre. Sur des sujets connexes, cette vidéo détaille le système de butin et les améliorations. De même, un abonnement PS + n’est pas nécessaire pour profiter de ce jeu.

Via: Godfall

