Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme prévu, Sony Interactive Entertainment Japan Asia a organisé aujourd’hui les PlayStation Partner Awards 2020, un événement qui récompense les jeux de cette région qui se sont le plus démarqués par leurs ventes sur les systèmes PlayStation.

Jon Kabira et Hatsune Matsushima, hôtes de l’édition de cette année, ont décerné des prix dans différentes catégories, soulignant la portée des jeux et leurs performances commerciales en Asie et dans le reste du monde.

Dans le prix, le travail d’importants développeurs, tels que Square Enix, ATLUS, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, SEGA, entre autres entreprises japonaises, a été récompensé. L’Ouest était également présent, puisque Respawn Entertainment a reçu une reconnaissance.

Trouver: c’étaient les gagnants des PlayStation Awards 2019

Voir la liste des gagnants des PlayStation Partner Awards 2020

Dans la liste des gagnants, des jeux JRPG importants se démarquent, tels que Final Fantasy VII Remake, Persona 5 Royal et Yakuza: Like a Dragon. De plus, les MMORPG ont eu une place avec Black Desert et Final Fantasy XIV.

L’un des prix était destiné aux jeux développés en Occident et qui ont eu un grand impact au Japon et dans le reste de l’Asie. Comme nous l’avons mentionné, Respawn Entertainment et Electronic Arts ont été les gagnants, car Apex Legends a remporté le prix.

L’édition de cette année des PlayStation Partner Awards ne comportait que 3 catégories. Comme son nom l’indique, les récompenses se sont concentrées sur les partenaires PlayStation les plus importants. Voici la liste de tous les gagnants:

Grand prix: Décerné aux 3 meilleurs titres développés dans les régions du Japon et d’Asie avec les ventes mondiales les plus élevées entre octobre 2019 et septembre 2020

Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco / CyberConnect2) eFootball PES 2020 (Konami) Remake de Final Fantasy VII (Square Enix)

Prix ​​du partenaire: Décerné aux titres développés dans la région Japon et Asie avec les meilleures ventes mondiales entre octobre 2019 et septembre 2020

Black Desert (Pearl Abyss) Final Fantasy XIV (Square Enix) Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 (Bandai Namco) Nioh 2 (Koei Tecmo / Team Ninja) Persona 5 Royal (Atlus) Resident Evil 3 (Capcom) Yakuza: Like a Dragon ( Studio Sega / Ryu Ga Gotoku)

Prix ​​spécial: récompensera les titres les plus vendus développés par des créateurs en dehors de la région du Japon et de l’Asie et des titres créés avec Sony Interactive.

Apex Legends (Electronic Arts / Respawn Entertainment) Death Stranding (Sony Interactive Entertainment / Kojima Productions)

Dans le cas où vous l’avez manqué: PlayStation 5 est la console avec le meilleur lancement de l’histoire de Sony

Il est à noter qu’au cours de la cérémonie de remise des prix, aucune annonce ou divulgation n’a été faite. Recherchez plus de nouvelles relatives à PlayStation et à ses jeux sur ce lien.

La source