La nouvelle console de Microsoft fait ses débuts le 10 novembre

Vint le jour. Nous sommes le 10 novembre et les fans de jeux vidéo savent ce que cela signifie. La Xbox Series X et la Xbox Series S ont débarqué dans les magasins du monde entier avec une grande promesse et un engagement fort envers des services tels que Xbox Game Pass. Deux modèles de console très différents pour la même itération: le premier parie tout pour le pouvoir grâce aux 12 TFLops de son GPU et de son SSD de 1 To, tout en le second nous offre un produit plus économique (299 €) avec 512 Go de SSD, 4 TFlops de puissance graphique et l’absence de lecteur de disque physique. Bien sûr, les deux modèles auront les technologies Dolby Vision et Dolby Atmos

Mais, Et les jeux vidéo? Comme vous le savez, l’une des prémisses de Microsoft est de ne pas laisser derrière les utilisateurs qui profitent actuellement d’une Xbox One. Si vous avez un jeu sur cette plateforme, sans frais supplémentaires, vous pouvez en profiter dans la nouvelle génération, avec diverses améliorations graphiques et la performance. Depuis le moment – à l’origine – cette nouvelle a été ajoutée de plus en plus de jeux au catalogue de lancement de la Xbox Series, et ce sont les suivants, avec mention de ceux qui apprécient la fonction Smart Delivery dont nous parlerons plus tard.

Si tu l’avais déjà, ça ira mieux

Qu’est-ce que la livraison intelligente? Rapide et simple: si vous achetez une version du jeu, vous accédez automatiquement à la mise à niveau Xbox Series X. De nombreux titres seront couverts par cette politique, nous avons donc compilé ceux qui sont déjà disponibles sur Xbox One; si vous en avez, vous pourrez en profiter dans les meilleures conditions grâce à la puissance de la nouvelle machine. La mise à jour sera gratuite.

Tout en un

Microsoft est clair à ce sujet; rétrocompatibilité et Xbox Game Pass Ultimate sont deux éléments fondamentaux de l’avenir de la Xbox et ils n’exagèrent pas quand ils disent que les utilisateurs de Xbox Series X pourront en profiter des milliers de jeux depuis le jour du lancement. Le nombre de titres appartenant à toutes les générations de Microsoft est impressionnant. Voulez-vous profiter de Ninja Gaiden Black, Lost Odyssey ou Resident Evil 2 Remake? Tout sera disponible.

De son côté, Xbox Game Pass Ultimate, qui inclut déjà les avantages du Cloud Gaming (Project xCloud) et fera bientôt de même avec EA Access, propose près de 250 jeux vidéo que vous pouvez télécharger immédiatement pour 12,99 € par mois. Le service est devenu un incontournable pour tout propriétaire d’une console Xbox, car il offre également les avantages de Xbox Live Gold; les titres qu’ils offrent chaque mois et les offres spécifiques pour les abonnés.

