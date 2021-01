Voici les jeux gratuits pour PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One avec des abonnements de janvier

Shadow of the Tomb Raider, Little Nightmares … Un examen des incitations pour PS Plus, Xbox Live Gold et d’autres services.

Nous changeons le mois, et l’année cette fois, et nous le faisons comme d’habitude en examinant quels jeux vidéo seront gratuits pour votre plaisir pendant janvier dans le cadre des incitations des différents services d’abonnement. Un assortiment de propositions avec beaucoup d’action et d’aventure, des RPG occasionnels et un peu de terreur que l’on peut trouver sur PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Stadia Pro et Prime Gaming.

Lara Croft a le rôle principal

Les abonnés à PlayStation Plus sur PS5 pourront télécharger Maneater, un jeu vidéo où nous laissons derrière nous notre peur des requins pour devenir l’un d’entre eux et progresser à travers un écosystème plein de dangers et de proies. Une aventure RPG originale où vous pouvez être le prédateur le plus redouté des mers.

Déjà pour PS4, nous trouvons Shadow of the Tomb Raider, le dernier chapitre de l’histoire sur l’origine de Lara où nous devons arrêter une apocalypse maya. Pas une tâche facile dans laquelle investir de nombreuses heures à profiter de sa présence dans PS Plus qui, en fait, avait déjà cédé son précédent titre, Rise of the Tomb Raider, en juillet.

Si vous aimez les aventures avec une touche RPG, vous serez également intéressé à connaître Greedfall. L’idée originale des araignées, également connues pour être les pères de The Technomancer, Greedfall emmène les joueurs à travers l’ère coloniale pour explorer une île isolée regorgeant de magie, de richesses, de secrets, de créatures fantastiques et de mystères à résoudre.

Nous restons en Espagne comme chaque mois pour le dernier des incentives PS Plus. Nous parlons de Dawn of Fear, une survival-horror où vous gardez votre sang-froid pour ne pas être emporté par l’horreur qui imprègne la maison dérangeante que nous devrons visiter dans ce jeu vidéo développé au sein de PlayStation Talents.

Collection PlayStation Plus [Solo PS5]

La première de PS5 est également livrée avec la PlayStation Plus Collection, un assortiment de 20 jeux vidéo PS4 qui a défini sa génération:

Sony Worldwide Studios Bloodborne Days Gone Detroit: Become Human God of War Infamous Second Son Ratchet and Clank The Last Guardian The Last of Us Remastered Until Dawn Uncharted 4: A Thief’s End

Troisièmes développements Batman: Arkham Knight Battlefield 1 Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Fallout 4 Final Fantasy XV Royal Edition Monster Hunter: World Mortal Kombat X Persona 5 Resident Evil 7 Biohazard

Vous pouvez vous abonner à PS Plus à partir de 8,99 euros par mois

Plusieurs classiques pour commencer l’année

L’un des premiers jeux vidéo à être lancé cette nouvelle année sera Little Nightmares 2, raison plus que suffisante pour nous de profiter de l’incentive Xbox Live Gold pour ce mois de janvier, son premier opus, un jeu vidéo d’horreur et d’aventure plébiscité dans lequel nous avons pour affronter les peurs de notre enfance.

Une terreur plus frénétique nous attend avec Dead Rising, une version remasterisée du classique de Capcom où nous devons survivre à une foule de zombies affamés de viande dans le centre commercial Willamette en utilisant tout sur notre chemin comme une arme. L’origine d’une saga avec plusieurs jeux vidéo.

Combat et action entre les jeux vidéo de la première Xbox proposée dans Xbox Live Gold. D’une part, nous trouvons The King of Fighters XIII, une version améliorée du classique d’arcade original, et de l’autre nous avons Breakdown, un titre de tir avec combat de mêlée dans lequel nous devons aider Derrick Cole dans sa mission de sortir d’un mystérieux laboratoire où il est incapable de se souvenir de son passé.

Vous pouvez vous abonner au Xbox Live Gold à partir de 19,95 euros le trimestre

Des simulateurs de construction pour commencer 2021

Au sein du service Prime Gaming d’Amazon et de Twitch, nous avons jusqu’à cinq propositions ce mois-ci que nous pouvons télécharger jusqu’au 1er février. Ceux-ci incluent le roman visuel Along the Edge, le titre expérimental Alt-Frequencies, le simulateur de construction de ponts Bridge Constructor Playground et le simulateur de construction de téléphérique When Ski Lifts Go Wrong, ainsi que Void Bastards, un jeu de tir intéressant.

Bâtards du Vide

Quand les remontées mécaniques tournent mal

Le long du bord

Fréquences Alt

Terrain de jeu Bridge Constructor

Vous pouvez vous abonner à Amazon Prime pour 3,99 euros par mois

De plus, au cours des prochains jours, vous pourrez télécharger d’autres jeux vidéo actuels de différents thèmes et genres que nous listons ci-dessous.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair (8 janvier)

Près du soleil (15 janvier)

HyperDot (15 janvier)

Abrité (15 janvier)

Sigma Theory: Global Cold War (15 janvier)

Turmoil (15 janvier)

Wizard of Legends (15 janvier)

Trop cuit (22 janvier)

Sword Legacy Omen (29 janvier)

Prenez votre butin avec Prime Gaming

Nous commençons l’année à toute vitesse

Stadia commence une autre année en nous invitant à remporter la Coupe du monde de Formule 1 avec F1 2020, le dernier jeu vidéo à ce jour dans le championnat de sport automobile. Sans oublier la vitesse, mais sur un plan plus d’action et de tir, on retrouve ce mois-ci la possibilité de profiter de la viscérale Hotline Miami. Dans Figment, nous explorerons un univers unique et surréaliste plein de musique, d’humour et d’une histoire pleine de nuances. Et enfin, Ary et le secret des saisons, une aventure de puzzle.

