Voici les nominés pour les meilleurs jeux de l'année aux PlayStation 2020 Awards en Espagne

Sony continue pendant une autre année à distinguer les petits studios, les étudiants universitaires et les jeunes développeurs espagnols.

Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé ce matin les nominés pour reprendre certains des Récompenses des talents PlayStation que chaque année la multinationale japonaise livre en Espagne pour soutenir les petites études, les étudiants universitaires et les jeunes développeurs de l’industrie sur le territoire national. Il existe plusieurs catégories, dont celle de Meilleur jeu de l’année auquel 13 propositions choisissent.

Prix ​​du meilleur jeu de l’année:

AYA, de 500 Miles Studio.

Black Atlas: Infernum, par Night Council Studio.

Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey, de The Not So Great Game.

Fragments oubliés par Binary Phoenix.

Frozen Out, par Fidegua Games.

Hell of Fame par Broken Frame.

Ikai de Endflame.

Naamu: The Lost Essence, par An Otter Studio.

Necrognomicon par Ventek Games.

Nehan de Red Void Games.

Roller Katz: BF, par Naili Studio.

Éclats d’espoir par Banana Crunch.

Ugly par Team Ugly.

Le gagnant de ce prix se verra remettre 10 000 euros destiné au financement du projet, chèque qui s’ajoute à l’attribution d’un espace pour son développement pendant 10 mois dans l’un des sept sièges sociaux du PlayStation Talents Games Camp, le conseil et le mentorat des meilleurs professionnels du secteur, la publication garantie du jeu sur PlayStation et un campagne de marketing sur les chaînes PlayStation d’une valeur de 200 000 euros, exposées de Sony.

Les jeux vidéo distingués dans certaines des sept catégories seront révélés dans un gala virtuel plein de surprises, dont la date sera annoncée prochainement. D’autre part, Sony rappelle aux développeurs qu’ils peuvent soumettre leur candidature au PlayStation Talents Games Camp jusqu’au 31 décembre. Sans plus tarder, nous vous laissons tous les nominés pour la VII édition des PlayStation 2020 Awards.

Prix ​​du jeu le plus innovant:

Fragments oubliés par Binary Phoenix.

Hell of Fame par Broken Frame.

Roller Katz: BF, par Naili Studio.

Ugly par Team Ugly.

Prix ​​du meilleur jeu narratif:

Black Atlas: Infernum, par Night Council Studio.

Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey, de The Not So Great Game.

AYA, de 500 Miles Studio.

Ikai de Endflame.

Prix ​​du meilleur jeu d’art:

Fragments oubliés par Binary Phoenix.

Ikai de Endflame.

Nehan de Red Void Games.

Roller Katz: BF, par Naili Studio.

Prix ​​de la meilleure musique originale:

Black Atlas: Infernum, par Night Council Studio.

Naamu: The Lost Essence, par An Otter Studio.

Necrognomicon par Ventek Games.

Hell of Fame par Broken Frame.

Prix ​​du meilleur jeu de presse:

Aurora’s Journey and the Pitiful Lackey, de The Not So Great Game.

Fragments oubliés par Binary Phoenix.

Éclats d’espoir par Banana Crunch.

Ugly par Team Ugly.

Prix ​​d’engagement spécial PlayStation:

AYA, de 500 Miles Studio.

Frozen Out, par Fidegua Games.

Naamu: The Lost Essence, par An Otter Studio.

Roller Katz: BF, par Naili Studio.

Sony a lancé il y a quelques semaines son nouveau pari sur le matériel en Espagne, la PlayStation 5, vendant 43 000 consoles, ses meilleures données pour un lancement.

