05/11/2020

Exactement une semaine jusqu’à l’arrivée du PlayStation 5 et Sony il veut vraiment que vous tiriez le meilleur parti de votre nouvelle console. Pour vous aider, la société japonaise a lancé une nouvelle vidéo dans laquelle ils expliquent la première chose à faire lorsque vous recevez le système.

La vidéo est divisée en trois parties: la première parle en détail de la Audio 3D et nous révèle qu’il est également possible de désactiver cette fonction. De plus, il est mentionné qu’il existe différents profils de celui-ci et il est préférable d’essayer chacun jusqu’à ce que vous trouviez celui qui est idéal.

Deuxièmement, les différentes options pour personnaliser la résistance des déclencheurs adaptatifs et la sensibilité du retour haptique. Par défaut, les deux paramètres entrent “Fort«, Mais il est possible de réduire cette intensité ou même de la désactiver complètement.

Enfin et surtout, Sony explique les différentes fonctions que la machine peut exécuter PS5 en mode veille, comme charger vos commandes ou activer la console à partir de l’application du téléphone. Si vous aviez déjà un PS4 Vous serez sûrement familier avec le processus, mais ne vous inquiétez pas, ce n’est pas du tout complexe.

le Playstation 5 fera ses débuts la prochaine 12 novembre.

La source: Sony

