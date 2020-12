La nouvelle PlayStation enregistre de gros chiffres, bien que loin de la console la plus vendue, Nintendo Switch.

Bien dans le mois de décembre, le magazine Famitsu (via Siliconera) a publié le ventes de consoles au Japon au cours du dernier mois, du 26 octobre au 29 novembre. Une période qui, comme vous le savez tous, n’était pas n’importe quel mois, puisqu’il s’agissait de la première d’un nouvelle génération de consoles via PlayStation 5 et Xbox Series X. Un bon moyen d’apprécier la croissance de leurs ventes, puisque l’on connaît les ventes de ces consoles au Japon au cours de la semaine de leur sortie.

Les deux consoles restent éloignées de Switch, en raison du manque de stockOn commence du côté Sony, où PS5 enregistre 201.435 consoles vendues au Japon, entre ses deux modèles. Comme vous vous en souvenez peut-être, la nouvelle plate-forme a réussi à vendre 118085 consoles au cours de sa première semaine au Japon, ce qui implique qu’elles ont été vendues. autres 83.350 consoles après la semaine de sa sortie. Pour sa part, Xbox Series X et S ils clôturent le mois avec environ 28 000 consoles vendus ensemble, ce qui représente une croissance de 7 500 unités après le lancement.

En cela, Famitsu souligne que le manque de stock a été décisive en termes de ventes des deux consoles, avec une demande largement supérieure à l’offre dans les deux cas, et provoquant un “rareté extrême“dans les magasins japonais. De son côté, et sans ces problèmes de stock, la Nintendo Switch a régné confortablement avec 666773 consoles vendues Pendant le mois. Cela représente presque le double du nombre de consoles vendues qu’en octobre (360288), probablement grâce aux offres du Vendredi noir et le début de la campagne de Noël.

Bien que les données de la console soient les plus intéressantes, Famitsu a également publié Les 5 jeux les plus vendus de novembre au Japon, toujours au format physique. Une liste dominée par les jeux Nintendo Switch, où se distinguent les sorties de Pikmin 3: Deluxe et Hyrule Warriors: Age of Cataclysm. Ensuite, nous vous laissons la liste des jeux les plus vendus de novembre au Japon. Mais tout d’abord, vous avez ici l’analyse de la PlayStation 5 et l’analyse de la Xbox Series X et S.

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 472 426 unités.

[NSW] Pikmin 3: Deluxe – 315 862 unités.

[NSW] Hyrule Warriors: Age of Cataclysm – 213 882 unités.

[NSW] Ring Fit Adventure – 162545 unités.

[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 160 960 unités.

En savoir plus: PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, Xbox Series X, Xbox Series S et Japan Sales.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');