L’éditeur Gears for Breakfast, connu pour avoir créé le merveilleux A Hat in Time, a décidé d’accompagner le développeur indépendant Frog Vibes pour réaliser son premier travail, Voici Niko!, à la fois sur PC et sur la console hybride dans un proche avenir. C’est un aventure en trois dimensions avec des personnages en deux dimensions comme s’il s’agissait de silhouettes en papier, dans le style visuel de la saga Paper Mario ou Bug Fables, qui nous emmène sur une île colorée avec une mission très claire, devenir un ami professionnel, quelqu’un qui est là pour aider tout le monde des moments difficiles, peu importe à quel point vos demandes sont excentriques. Mais nous ne sommes pas seuls car nous n’avons rien de moins qu’une grenouille parlante comme chef pour nous donner des instructions et parfois nous guider sur les étapes à franchir, c’est à quel point l’aventure qui nous attend est particulière. Pour le moment, il n’y a pas de date de lancement exacte bien que, selon le développeur elle-même, cela aura lieu «prochainement«, On pouvait donc l’attendre pour les dernières semaines de décembre ou le premier de l’année prochaine.

Voici Niko! (Boutique en ligne Nintendo Switch)

Tadpole Inc. est à la recherche d’employés. Êtes-vous prêt à être son prochain ami professionnel? Dans Here Comes Niko!, Le jeu de plateforme 3D confortable pour les personnes fatiguées, vous incarnez Niko voyageant à travers des îles pittoresques. Faites-vous de nouveaux amis, pêchez, résolvez des énigmes, attrapez des insectes et plus encore! Avec Here Comes Niko! L’aventure la plus détendue de votre vie vous attend! Mon patron est une grenouille?!

J’ai postulé pour un emploi chez Tadpole Incorporated en tant qu ‘«ami professionnel». Maintenant, ils veulent que j’aille dans beaucoup d’îles pour aider tous ceux que je connais. Si je ne prouve pas ma valeur, je suis sans emploi! Heureusement, les gens ici sont sympathiques. Sympathique et un peu bizarre. Dois-je simplement profiter de la vie insulaire pendant que je suis ici? Pour clarifier:

Ouais, mon patron mange des insectes et des trucs.

Oui, il porte une cravate.

Une sorte de grenouille? Un vert?

Tout le monde que je connais semble être une sorte d’animal. Comment suis-je arrivé ici? Cordialement,

Niko Comment être un ami professionnel

Salut, c’est Pepper. Je suis le PDG de Tadpole Inc.

Un ami professionnel est quelqu’un qui est ami avec tout le monde! Et qui est payé de temps en temps. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez de nombreuses créatures qui ont besoin d’aide. Aidez-les à pêcher, à faire de l’art ou simplement à écouter leurs préoccupations. Si vous avez de la chance, vous recevrez une pièce. Investissez vos pièces dans les chemins de fer pour pouvoir voyager vers de nouvelles îles. Avant de vous en rendre compte, vous ferez beaucoup de choses! Astuces de voyage

Dans Here Comes Niko, vous pouvez explorer 6 îles différentes! Jouez sur les belles plages de Hairball City, promenez-vous sur le sentier vallonné luxuriant à travers les forêts de Salmon Creek, nagez dans la piscine publique. Il est temps de se détendre, tu ne penses pas?

