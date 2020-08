Frogwares, le développeur du jeu d’horreur The Sinking City, a révélé pourquoi le jeu avait été retiré de plusieurs plates-formes récemment. Dans une lettre ouverte, le développeur a accusé les éditeurs Bigben Interactive et Nacon de retenues de redevances, de plusieurs violations de contrat, et même d’avoir tenté de laisser entendre que le studio n’était qu’un « partenaire technique » du jeu.

Lorsque le développement de The Sinking City a commencé en 2017, Bigben et Nacon ont signé un accord de licence qui donnerait aux entreprises le droit de vendre et de commercialiser le jeu sur Xbox One, PS4 et PC via Epic Games Store et Steam. En échange, Frogwares recevrait des contributions financières pour le développement et détiendrait toujours la propriété intellectuelle. Frogwares recevrait des paiements chaque fois que les étapes de production étaient franchies, ainsi qu’une part des revenus une fois que The Sinking City serait publié.

Peu de temps après la signature de l’accord, Frogwares affirme avoir rencontré son premier problème. L’argent dû pour les jalons de production terminés arrivait généralement plus tard que la date convenue, les paiements étant totalement interrompus pendant 4 mois après que les éditeurs auraient demandé que le code source de The Sinking City leur soit remis.

« Une fois que BBI / Nacon a racheté un studio concurrent travaillant sur un autre jeu Lovecraftian, ils nous ont dicté de leur donner notre code source pour The Sinking City », a expliqué Frogwares. « Encore une fois, BBI / Nacon ne possède pas la propriété intellectuelle – ils sont licenciés. Ils vendent le jeu – ne le développent pas et ne le co-créent pas. Après avoir refusé de nous conformer, nous avons cessé de recevoir des contributions financières pendant plus de 4 mois. »

Le développement s’est poursuivi sur The Sinking City, Frogwares rencontrant de nouveaux obstacles en cours de route, notamment le fait de rester dans l’ignorance en ce qui concerne les prévisions de ventes et une annulation rétroactive des paiements d’étape convenus qui étaient encore dus, ce qui signifie que le studio recevait un profit. des ventes du jeu.

Frogwares a déposé une plainte contre Bigben et Nacon en août 2019, ce qui n’a fait que soulever plus de questions. Les rapports de revenus que le studio a reçus étaient prétendument incomplets et non documentés, ce qui empêche le développeur de voir si les revenus ont été correctement calculés ou combien d’unités du jeu ont été vendues. Il y avait aussi le cas curieux d’une déclaration affirmant qu’un fabricant de consoles n’avait pas payé de redevances depuis plus de cinq mois, ce que Frogwares a trouvé curieux car les paiements pour leurs autres jeux étaient toujours arrivés à temps.

Le studio affirme également que les éditeurs ont tenté de créer une fausse perception que le développeur avait très peu de contribution au jeu, ce qui comprenait la suppression du logo Frogwares dans la mesure du possible, l’achat de noms de domaine Sinking City sans informer le studio, et même la création d’un RPG de table basé sur le jeu tout en gardant Frogwares dans l’obscurité.

« Notre logo Frogwares a été supprimé de certaines couvertures du jeu PS4 et Xbox One et d’autres supports marketing et nous n’avons été mentionnés qu’au verso avec les partenaires techniques, encore une fois, créant une perception que nous n’étions ni les auteurs, ni les propriétaires de le jeu », a expliqué le studio. « Des dizaines de noms de domaine pour nos marques Sherlock Holmes et The Sinking City ont été achetés par Bigben / Nacon sans nous en informer. Un RPG de table The Sinking City a été créé sans même nous en informer, et distribué librement, avec une mauvaise notice de copyright. »

Se réclamant désormais d’environ 1 million d’euros de redevances, Frogwares a décidé de résilier formellement son contrat avec Bigben et Nacon. Pour renverser la perception selon laquelle les éditeurs sont propriétaires de The Sinking City et reprendre le contrôle de sa propriété intellectuelle, Frogwares a demandé le retrait de plusieurs magasins afin d’éviter que les bénéfices des ventes restantes ne reviennent aux éditeurs.

«À tous les joueurs qui souhaitent acheter The Sinking City – nous sommes plus que disposés à ce que le jeu soit présent partout et nous vous informerons à mesure que nous réapparaîtrons sur plus de plates-formes sur nos canaux sociaux», a expliqué Frogwares.

Frogwares a terminé sa lettre sur une note plus optimiste, affirmant que le studio espère que la transparence derrière ses actions aboutira à la création d’une industrie du jeu vidéo plus éthique.

GameSpot a contacté Nacon pour obtenir des commentaires et le rapportera lorsqu’il répondra.

