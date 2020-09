Le xCloud de Microsoft a récemment quitté sa phase de test et est maintenant disponible pour les utilisateurs d’Android avec Xbox Game Pass Ultimate, mais le service n’est pas du tout disponible pour les utilisateurs iOS. Cela faisait suite à un test brusquement interrompu sur iOS qui n’incluait qu’un seul jeu par opposition aux nombreuses options offertes aux utilisateurs d’Android. Mais ce n’est pas seulement Microsoft qui montre sa préférence pour un écosystème. Au lieu de cela, cela a à voir avec les politiques d’Apple.

Pourquoi xCloud n’est pas sur iOS

Auparavant, Apple avait des politiques extrêmement restrictives sur l’App Store qui empêchaient essentiellement les services de streaming de jeux d’apparaître, c’est pourquoi Google Stadia n’est pas non plus disponible sur iOS depuis son lancement. Cependant, il a récemment mis à jour ses politiques pour autoriser explicitement les services de streaming de jeux à fonctionner via l’App Store.

Alors, tout va bien maintenant, non? Pas assez. Le problème est que ces services devront avoir des applications distinctes pour chaque jeu individuel acheté afin de se conformer à la politique de partage des bénéfices de 30% d’Apple. C’est un problème similaire à ce que nous avons vu avec Epic Games et Fortnite, car Epic souhaitait contourner l’App Store pour les microtransactions et vendre ces objets directement aux joueurs.

Microsoft a refusé cette solution, la qualifiant de « mauvaise expérience pour les clients » dans une déclaration à GameSpot. Il a souligné que tous ces jeux devraient être disponibles dans une seule application pour une facilité d’utilisation plutôt que pour obstruer un appareil avec des dizaines de jeux diffusables différents.

Les jeux devraient également être soumis individuellement à Apple avant d’être approuvés pour le service, un peu comme les jeux achetés sur l’App Store pour le jeu local. C’est un système différent de celui dont Apple a besoin pour les services de streaming de films et de télévision comme Netflix, qui permettent aux utilisateurs d’accéder facilement à tout leur contenu dans une seule application.

XCloud pourrait-il toujours arriver sur iOS?

Très probablement. La dernière concession politique d’Apple n’était pas une coïncidence, car elle est intervenue après que la pression publique se soit accrue contre l’entreprise. Si Epic Games parvient à gagner son procès contre Apple, dans lequel il fait valoir qu’Apple exploite essentiellement un monopole en faisant de l’App Store le foyer exclusif du contenu numérique sur iOS, nous pourrions voir de grands changements.

Si le tribunal était d’accord, cela ouvrirait apparemment la porte à d’autres entreprises, y compris Microsoft, de fonctionner indépendamment de l’App Store. Si cela se produit, il pourrait hypothétiquement proposer le streaming de jeux sur son propre magasin avec une expérience similaire à celle des appareils Android. Cependant, c’est un gros «si», et cela pourrait prendre des mois avant que nous sachions si cela sera possible.

