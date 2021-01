Après un sortie sans exclusivité, les consoles nouvelle génération de Microsoft préparez-vous à recevoir un 2021 chargé de jeux uniques. La société a annoncé la liste des titres à paraître en Xbox Series X et S au cours de cette année, parmi lesquels se démarque Halo Infini.

La liste officielle contient des propositions intéressantes, des jeux indépendants et de vieilles connaissances du PC. Le lancement le plus proche sera Le moyen, daté du 28 janvier, un jeu d’horreur psychologique développé par les créateurs de Layers of Fear.

Au catalogue est ajouté Microsoft Flight Simulator, la version la plus récente du simulateur de vol qui a fait ses débuts en 2020 sur PC. Version Xbox Series X et S offrira le même niveau de profondeur et contenu téléchargeable. Dans le cas de la série X, nous pouvons profiter des vues impressionnantes en résolution 4K.

CrossfireX est un autre jeu intéressant qui cherchera à apporter à la console l’expérience multijoueur que les utilisateurs de PC apprécient depuis des années. La cerise sur le gâteau est un mode histoire développé par Remedy, les créateurs d’Alan Wake et Control.

Dans la section des jeux indépendants, ils se démarquent Sabre, un jeu en monde ouvert à l’esthétique inspiré de Jean Giraud, l’artiste français connu sous le nom de Moebius. Le jeu pour Xbox est en développement depuis plusieurs années et à en juger par les images et les vidéos du gameplay, la proposition est originale.

à cela s’ajoute Chant de fer, un jeu de plateforme inspiré de la mythologie nordique. Le gameplay est similaire à Unto The End et est une sorte d’âme 2D où nous devons mesurer nos attaques et maintenir nos armes, car elles peuvent se briser comme dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Le seul jeu de la liste avec une date de sortie confirmée est The Medium, tandis que Microsoft Flight Simulator devrait être lancé à l’été 2021. Halo Infini est intéressant, car 343 pourrait profiter du 20e anniversaire de Halo: Combat Evolved pour être célébré ensuite 15 novembre.

Jeux exclusifs pour Xbox Series X | S

Ci-dessous la liste complète des exclusivités pour Xbox Series X et S avec leurs bandes-annonces respectives

Adieu

L’évasion artistique

L’ascension

Le Big Con

CrossfireX

Disque statique mort

Génération d’écho

EXOMECHA

Exo un

La crasse

Halo Infini

Le dernier arrêt

Lac

Petite sorcière dans les bois

Le moyen

Microsoft Flight Simulator

Temps de RPG

Sabre

Mépris

Elle rêve ailleurs

Broyeurs

Chant de fer

Tunique

Douze minutes

Unexplored 2: L’héritage du voyageur

Warhammer 40,000: Darktide

Chemin vers les bois

La nature sauvage

L’article Voici tous les jeux exclusifs qui viendront sur la Xbox Series X | S en 2021 a été publié dans Hypertext.