Par Stephany Nunneley,

Mardi 8 septembre 2020 19:40 GMT

Crysis Remastered est plutôt joli sur Xbox One X.

Crysis Remastered propose le traçage de rayons sur PS4 Pro et Xbox One X, mais Digital Foundry vous montre à quoi il ressemble sur ce dernier.

Selon l’article et l’analyse de DF, les surfaces métalliques et le verre produisent des réflexions précises, avec des réflexions RT cartographiées sur la nanocombinaison, comme on le voit dans les cinématiques du jeu.

L’article indique également que puisque le lancer de rayons est si gourmand en GPU, il n’est disponible que sur les consoles améliorées. Si vous sélectionnez l’option de lancer de rayons, la résolution sera ramenée à 1080p dynamique.

Il y a des aspects plus techniques, bien sûr, et vous pouvez en lire davantage via le lien. Mais mieux encore, la façon dont le lancer de rayons donne l’apparence du jeu et la technologie sont discutées dans la vidéo d’accompagnement.

Si vous prévoyez de choisir le jeu sur PC, vous devriez examiner les spécifications minimales et recommandées à l’avance. Il existe même un paramètre « Can it Run Crysis ».

Le jeu sort le 18 septembre sur PC, PS4 et Xbox One, et est actuellement disponible sur Switch.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!