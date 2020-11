Un pilla-pilla dans la peau d’un élève du primaire poursuivi par des créatures macabres.

Le sexe de survie-horreur est plus actif que jamais avant le changement de génération, et aux différentes propositions d’horreur annoncées ces derniers mois, une autre avec une saveur classique s’ajoute. Un arrière-goût de horreur japonaise d’antan. Le studio Tricore et l’éditeur Chorus Worldwide annoncent Yuoni, une horreur de survie qui arrivera sur PlayStation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC dans quelques mois, dans le printemps 2021.

Cette aventure nous mettra dans la peau de Ai, jeune élève du primaire qui est piégé dans un monde cauchemardesque, plongé dans un crépuscule permanent. Hanté par des apparitions fantomatiques et des créatures terrifiantes, et incapable de se défendre, la seule option qui reste est de participer à un jeu de cache-cache mortel tandis que nous essayons d’éviter les entités, et que nous cherchons des indices et des éléments qui nous aident à nous échapper … Si nous pouvons sortir de cette dimension vivants.

En cela, le variété ennemie Cela permettra à différentes stratégies de survivre à ce macabre pilla-pilla. Par exemple, certains ennemis seront sourds, vous permettant de courir pour votre épée sans être découvert. Et autres ennemis sans yeux Ils ne pourront pas nous voir de loin, mais quand ils se rapprochent, tu ferais mieux retiens le souffle pour qu’ils ne vous découvrent pas. Tricore promet également de la variété sur scène, car nous marcherons dans les couloirs d’un hôpital abandonné, une vieille école et une maison japonaise traditionnelle, connectées les unes aux autres pour des raisons mystérieuses.

Yuoni sera disponible au printemps prochain, avec le soutien de 4K et 60 ips sur PS5, Xbox Series X et PC compatibles. En attendant de connaître l’actualité de cette survival-horror d’origine japonaise, nous vous invitons à revoir la liste des jeux d’horreur les plus populaires du moment, ainsi que notre analyse de la PlayStation 5, et l’analyse de Xbox Series X et S.

