Parmi nous continue de jouir d’une grande popularité après avoir reçu beaucoup d’attention au second semestre de cette année. Le titre a inspiré de nombreux artistes, qui ont rempli les réseaux sociaux de contenu de jeu. Aujourd’hui, nous allons vous parler d’une œuvre d’un fan qui montre ce que serait cet indie s’il avait été développé pour la console portable Nintendo Game Boy.

Ce projet a été réalisé par l’utilisateur YouTube LumpyTouch, qui a décidé de faire une vidéo dans laquelle il présente Among Us comme s’il s’agissait d’un jeu sorti pour la Game Boy originale. La première chose qui attire votre attention sont les animations de démarrage avec les logos du développeur InnerSloth et plus tard l’écran de démarrage, où vous pouvez voir que le titre aurait des options pour un seul joueur et pour jusqu’à 4 joueurs, quelque chose qui cela pourrait être une réalité via le câble de liaison, donc il ne pourrait être joué qu’avec d’autres personnes localement.

Dans le cas où vous l’avez manqué: un youtubeur a organisé une partie de Among Us avec 100 joueurs et le résultat était très intéressant.

Les limites de la Game Boy feraient de Among Us quelque chose de différent

Fait intéressant, en raison des limites du système portable de Nintendo, Among Us ne pouvait être joué que sur une carte divisée en pièces, qui seraient reliées par des portes ou des couloirs au lieu de présenter une carte permettant un défilement continu. De même, comme il n’y a pas de microphone intégré, les joueurs ne peuvent communiquer que par chat textuel.

Les résultats, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, sont très bons, car ils ont même reproduit l’animation dans laquelle l’imposteur attaque les membres de l’équipage en utilisant la palette de couleurs emblématique de Game Boy, ainsi que ses sons de signature.

Fait intéressant, en raison des limites de l’affichage monochrome de la Game Boy, les membres de l’équipage ne seraient pas multicolores, mais la seule façon de les identifier serait de les identifier par leur nom, ce qui est référencé dans la vidéo. Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser avec lui.

Qu’as-tu pensé de la vidéo des fans? Pensez-vous que le concept Among Us aurait attiré l’attention sur la Game Boy? Dites le nous dans les commentaires?

Puisque nous parlons du travail de fan de Among Us, nous vous avons dit que récemment on a travaillé sur un mod Star Wars Battlefront II qui fait face à des personnages de Among Us et Fall Guys. Quant au jeu original, nous vous rappelons qu’une nouvelle carte sera présentée très prochainement.

Parmi nous est disponible sur PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

