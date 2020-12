Le Times rapporte l’augmentation des vols de camions en cours pour voler des consoles PlayStation et d’autres produits.

Il y a quelques semaines, nous vous informions du vol d’un camion transportant des consoles PS5, un événement survenu au Chili, mais qui ne semble pas être exclusif à ce pays. Comme le rapporte le journal britannique The Times, et partagé dans Eurogamer, les vols de camions avec des marchandises ont augmenté au Royaume-Uni À l’approche des fêtes, des gangs volent des camions de déménagement pour s’emparer des consoles PlayStation 5 et d’autres produits de grande valeur.

Dans une manœuvre appelée “Le retournement“, un véhicule se positionne devant le camion cible pour marquer la vitesse, un autre se positionne dans la voie latérale pour fixer sa position, et un troisième véhicule s’approche par derrière pour commencer le vol. Les voleurs sortent par le toit ouvrant, forcent la porte arrière du camion et commencent à extraire la marchandise. Il s’agit de une manœuvre connue Pendant des années, comme le montre cet enregistrement d’un acte infructueux similaire, survenu en 2012:

Selon les médias susmentionnés, cette manœuvre a été utilisée “au moins 27 fois“confirmés de janvier à septembre de cette année, et leur utilisation a augmenté ces dernières semaines avec l’arrivée des achats de Noël et des expéditions. En cela, ils indiquent que les produits volés inclure les consoles PlayStation, ainsi que les smartphones, les cosmétiques et les cigarettes, et que les attaques se concentrent principalement sur les produits technologiques de luxe en route vers les grandes surfaces.

Les biens volés comprennent les consoles, les smartphones et les cosmétiquesUn ancien agent de sécurité de l’association des transporteurs britanniques RHA dit au Times que quelqu’un doit être fuite d’informations vers les bandes sur les expéditions et les itinéraires utilisés pour commettre les vols. De leur côté, les forces de sécurité ils auraient déjà alerté les transporteurs alors soyez prudent lorsque vous voyagez par la route pendant la saison de Noël. Ce ne sont pas les seuls incidents criminels liés à la PS5 au Royaume-Uni, où des livreurs ont volé les consoles qu’ils transportaient.

Et il y a également eu des cas de personnes qui ont acheté la console au Royaume-Uni, et des produits tels que des friteuses ou des feuilles sont arrivés dans la boîte, ayant été remplacés par des voleurs. Le fait est que la demande de PlayStation 5 Il est à la mode et compte tenu de la rareté de l’offre, il ne semble pas que des actes regrettables comme ceux-ci vont être remis. Espérons que les transporteurs parviendront à atteindre leurs destinations en toute sécurité ce Noël. Si vous n’avez pas encore acquis l’une de ces consoles, dans notre revue PlayStation 5, nous vous disons tout ce qu’il y a à savoir à ce sujet.

