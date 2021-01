Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 18:19

Le drame de Cyberpunk 2077 C’est loin d’être terminé, et comme de plus en plus de joueurs reçoivent leurs remboursements, certains chanceux rapportent qu’ils n’ont pas eu à retourner le jeu physique. En fait, un utilisateur a même déclaré avoir reçu son remboursement pour le Édition de la collection du jeu et l’a toujours.

Selon un rapport de Jeux Vice, un joueur qui s’est simplement identifié comme “Steve“Prétend avoir reçu le remboursement de cette édition spéciale de 300 dollars, et CD Projekt RED Il ne lui a même pas demandé de le rendre:

«J’ai été surpris de ne pas avoir à le rendre. J’ai encore tout. En tant que client, je pense que CDPR «s’est bien passé». Ils voulaient juste que je leur montre une preuve et ils rembourseraient mon argent. “

Steve a montré la preuve qu’il avait le Édition de collection, et CDPR Il a rendu tout son argent sans rien lui demander ni lui demander de retourner le produit.

La source: Jeux Vice

