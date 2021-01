Vous venez d’acheter un nouveau contrôleur Xbox Series X ou vous utilisez celui qui était inclus dans votre console. Vous souhaitez vous immerger dans l’un de vos jeux vidéo préférés, mais vous avez des difficultés à jouer. Votre manette se déconnecte d’un moment à l’autre et vous ne trouvez pas de solution. Ne vous inquiétez pas, Microsoft connaît la situation et ils ont promis que l’aide est en route.

Un fil sur le forum d’aide de Microsoft et un autre sur le compte Reddit pour le problème. Plusieurs utilisateurs de Xbox Series X signalent des difficultés lors de l’utilisation de la télécommande. Certains prétendent que plante dans certains jeux comme Assassin’s Creed Valhalla. D’autres indiquent que le contrôle est couplé, mais lorsqu’il est utilisé, les commandes ne sont pas envoyées correctement à la console.

Pour le moment, on ne sait pas quelle est l’étendue du problème du contrôleur Xbox Series X. Mais, selon The Verge, plus de 1 700 personnes ont écrit dans le forum d’aide de Microsoft. La société de Redmond s’est engagée à fournir une solution via une mise à jour du firmware. Cependant, si vous rencontrez des problèmes pour connecter votre manette via Bluetooth, il existe déjà une mise à jour qui pourrait vous aider.

«Nous sommes conscients que certains joueurs peuvent rencontrer des déconnexions avec leurs nouveaux contrôleurs sans fil Xbox et nos équipes travaillent activement sur un correctif qui sera inclus dans une future mise à jour. Pour une expérience optimale, nous encourageons les clients à mettre à jour le micrologiciel du contrôleur. dernière en suivant les étapes affichées ici ou en visitant https://support.xbox.com pour obtenir de l’aide », ont-ils écrit à partir de la société.

Le nouveau contrôleur Xbox Series X est compatible avec plusieurs appareils

Le nouveau contrôleur Xbox Series X présente une amélioration subtile mais cohérente par rapport aux précédents. Il a une nouvelle texture qui améliore l’adhérence et permet l’attribution de boutons personnalisés. De plus, il comprend une section dédiée pour capturer et partager du contenu. Grâce à sa technologie Bluetooth, il peut être couplé avec différents appareils comme les consoles de la génération précédente comme la Xbox One, les ordinateurs Windows 10 et les téléphones Android.