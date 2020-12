L’étude PlayStation garantit que la fermeture soudaine du jeu en raison d’une erreur n’affecte pas la santé de la console.

La PlayStation 5 a été mise en vente il y a quelques semaines et ces derniers temps, les utilisateurs de la nouvelle console de Sony sont tombés sur une autre erreur pendant ses pérégrinations. Certains sont des problèmes système, comme l’erreur de file d’attente de téléchargement. Mais d’autres se produisent dans les jeux eux-mêmes. Apparemment, certains utilisateurs de Spider-Man Miles Morales ont rencontré un problème soudain qui “crash” le jeu, bien qu’Insomniac demande aux gens de ne pas craindre pour sa console.

Via Twitter, l’un des acteurs de Spider-Man Miles Morales sur PS5 a informé l’étude du problème après avoir rencontré un code de erreur 108255-1 pendant son jeu, déclarant qu’il ne le rejouera pas tant qu’il n’aura pas été résolu: “Pourquoi ne l’avez-vous pas encore résolu? […] C’est que vous essayez de charger ma console 450 livres? », Déclare cet utilisateur. À cela, et grâce à cette dernière phrase, l’étude PlayStation montre clairement que aucune console PS5 n’est en danger parce qu’un jeu a échoué.

“Bonjour, nous sommes désolés d’apprendre que vous avez rencontré une erreur”, dit-il. Jeux insomniaques. “Sony et nous continuons travailler pour résoudre les problèmes des accidents. Cela dit, il n’y a aucun risque pour votre console si le jeu plante », déclare le studio avec assurance. À la lumière de leurs propos, il faut s’attendre à ce que la société résoudre ces erreurs dans certaines des futures mises à jour du jeu, dans sa version de nouvelle génération.

Nous vous rappelons que la PlayStation 5 a été la console la plus vendue du mois au Royaume-Uni, avec les meilleurs chiffres de chiffre d’affaires en 7 ans, et que nous connaissons déjà les données de vente de PS5 et Xbox Series en Espagne au cours de la première semaine de chacun des consoles. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette machine, vous avez à votre disposition une analyse complète de la PlayStation 5 avec tous ses détails. Et, de la part de notre ami et voisin Spider-Man, si vous n’avez pas encore tenté cette aventure, ne manquez pas l’analyse de Spider-Man Miles Morales.

