Medal of Honor: Above and Beyond fera ses débuts très prochainement en tant que projet de réalité virtuelle ambitieux. Si ce jeu de tir vous a très enthousiasmé, nous vous recommandons de nettoyer votre disque dur. Ce qui se passe, c’est que vous aurez besoin de plus de 300 Go pour pouvoir l’installer.

Selon Polygon, pour installer Medal of Honor: Above and Beyond, vous aurez besoin de 340 Go disponibles sur votre disque dur. Maintenant, vous devez garder à l’esprit que cette quantité d’espace ne sera nécessaire que dans l’installation, car plus tard, elle n’occupera que 177 Go sur votre disque dur.

La raison pour laquelle Medal of Honor: Above and Beyond nécessite autant d’espace lors de l’installation est due au processus de décompression du matériau. À la fin du processus, tout est organisé pour prendre moins de place que ce que demande l’installation.

Maintenant, il est important de noter que Respawn Entertainment, développeur de Medal of Honor: Above and Beyond, a promis que les mises à jour de son FPS VR n’augmenteraient pas beaucoup l’espace de stockage.

Les conditions requises pour exécuter Medal of Honor: Above and Beyond révélées

Parallèlement à ces informations, Respawn Entertainment a révélé les exigences minimales et recommandées pour jouer à Medal of Honor: Above and Beyond. Comme vous pouvez l’imaginer, cette expérience de réalité virtuelle nécessite un ordinateur puissant.

Voulez-vous voir ce dont vous avez besoin pour l’exécuter? Nous vous laissons les exigences que vous demandez:

Conditions requises pour jouer à Medal of Honor: Above and Beyond sur PC

Intel i7 9700K (ou similaire) 16 Go de RAM DDR4 Nvidia GTX 2080 ou supérieur 340+ Go d’espace disponible pour installer / décompresser; 170 Go une fois installé SSD ou NVMe recommandé

Medal of Honor: Above and Beyond arrive le 11 décembre sur Oculus VR et Steam. Vous pouvez en savoir plus sur ce projet de réalité virtuelle en cliquant ici.