Cyberpunk 2077 est à moins d’un mois de ses débuts et vous voulez probablement savoir si vous devez mettre à jour votre ordinateur afin de pouvoir le lire correctement. Vous serez donc heureux de savoir que CD Projekt RED a déjà révélé les exigences détaillées pour l’exécuter dans différentes configurations graphiques.

Au total, CD Projekt RED a partagé 7 configurations graphiques pour CD Projekt RED et a détaillé le type d’ordinateur dont vous aurez besoin pour les exécuter. Grâce à cela, nous connaissons le type de matériel dont vous avez besoin pour pouvoir l’exécuter en 1080p et une configuration graphique basse, jusqu’à ce que vous puissiez en profiter en 2160p avec le traçage de rayons activé.

Nous présentons les options ci-dessous

Minimum (1080p, réglage bas)

Système d’exploitation: Windows 7 Processeur 64 bits: Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310 RAM: 8 Go GPU: Nvidia GTX 780 ou AMD Radeon RX 470 VRAM: 3 Go Stockage: 70 Go HDD

Recommandé (1080p, réglages élevés)

Système d’exploitation: Windows 10 Processeur 64 bits: Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G RAM: 12 Go GPU: Nvidia GTX 1060 6 Go / GTX 1660 Super ou AMD Radeon RX 470 VRAM: 6 Go Stockage: 70 Go SSD

Élevé (2160p, réglage ultra)

Système d’exploitation: Windows 10 Processeur 64 bits: Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 Go GPU: Nvidia RTX 2080S / RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT VRAM: 8 Go Stockage: 70 Go SSD

Traçage de rayons minimal (1080p, lancer de rayons, paramètres moyens)

Système d’exploitation: Windows 10 Processeur 64 bits: Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G RAM: 16 Go GPU: Nvidia RTX 2060 VRAM: 6 Go Stockage: 70 Go SSD

Traçage de rayons élevé (1440p, RT, réglages ultra)

Système d’exploitation: Windows 10 Processeur 64 bits: Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 Go GPU: Nvidia RTX 3070 VRAM: 8 Go Stockage: 70 Go SSD

Ray tracing ultra (2160p, réglages RT ultra)

Système d’exploitation: Windows 10 Processeur 64 bits: Intel Core i7-6700 ou AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 Go GPU: Nvidia RTX 3080 VRAM: 10 Go Stockage: 70 Go SSD

Et vous, dans quelle configuration pouvez-vous exécuter Cyberpunk 2077? Dites le nous dans les commentaires.

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S grâce à la rétrocompatibilité; cependant, sa version avec des améliorations sera disponible jusqu’en 2021.

