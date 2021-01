La société SUP3R5 a dénoncé le harcèlement après des problèmes des joueurs à l’achat.

Il y a quelques jours, nous vous avons dit que l’entreprise SUP3R5 avait annoncé qu’elle mettrait en vente une PlayStation 5 noire, qui rendait hommage à la PS2, et qu’elle serait mise en vente pour 649 $. Eh bien, après différents problèmes de commandes, les utilisateurs ont commencé à se plaindre et l’entreprise a décidé d’arrêter les réservations. Plus tard, il a subi des menaces et réservations annulées.

Après leur mise en vente le 8 janvier aux États-Unis, ils ont été vendus en 20 minutesEn tant que comptes VGC, la société annulé toutes les réservations de cette PS5 spéciale, après avoir reçu des menaces de certains joueurs après que les consoles aient été épuisées. Après leur mise en vente le 8 janvier aux États-Unis, les consoles ont été épuisées en 20 minutes. Il y a beaucoup de demande pour la PS5 et ils en avaient environ 300 à vendre, donc pas de surprise.

Le problème est que le processus d’achat ce n’était pas satisfaisant pour la plupart des acheteurs, et certains ont même été facturés sans avoir reçu de confirmation qu’ils avaient bien acheté la console. La société a tweeté que c’était embarrassé, honteux en raison du fonctionnement du système, mais nous ne pouvons pas joindre le tweet car le compte a été supprimé.

Après les problèmes causés, la société a déclaré que Je rendrais l’argent à des gens qui ne pouvaient vraiment pas en obtenir un, et qui feraient mieux dans la sortie internationale (reportée à la fin du mois). Mais dans une nouvelle tournure des événements, la société a décidé d’annuler toutes les réservations et de rendre l’argent, car ils ont reçu “menaces crédibles à votre sécurité. “

Nous ne sommes pas prêts à risquer la sécurité et le bien-être de notre équipe.“Nous prenons ces menaces au sérieux. Nous ne voulons pas sécurité des risques et le bien-être de notre équipe. […] Nous voulions que ce soit une façon amusante de célébrer une nostalgie partagée. Il s’avère qu’il y a des gens qui sont prêts à interférer avec cela. Si nous pensons qu’il est prudent de réessayer, nous le ferons“a commenté la société.

Certains utilisateurs avaient laissé entendre que l’entreprise menait tactiques frauduleuses, mais rien ne prouve qu’il en soit ainsi. Quoi qu’il en soit, il semble qu’avoir une PS5 noire ne sera pas si “simple”. Si vous possédez déjà votre PlayStation 5 et recherchez un nouveaux meubles pour le placer, n’oubliez pas qu’Ikea ​​vous facilite le choix. De plus, cette semaine, le réalisateur Ratchet and Clank: A Dimension Apart a déclaré que la PS5 représentait un changement de paradigme dans la conception de jeux.

