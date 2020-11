Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ce matin, nous vous informons qu’un nouveau système de classification des jeux vidéo entrera en vigueur au Mexique à partir de 2020. Cela signifiera non seulement que vos jeux auront un nouveau label, mais que vous devrez également présenter une identification officielle lorsque vous voudrez acheter certains jeux.

Dans le Journal officiel de la Fédération, le ministère de l’Intérieur a partagé les Directives générales du système mexicain d’équivalences pour la classification du contenu des jeux vidéo. Là, il a également partagé certaines des obligations que le gouvernement et les particuliers qui vendent des jeux vidéo devront remplir.

Le document indique que les jeux vidéo ne peuvent être vendus ou loués pour les adultes que si le consommateur prouve qu’il est majeur. Ceci grâce à une identification officielle, telle que la carte de vote INE ou un permis de conduire.

Il y aura un processus de surveillance par SEBOG

Une fois que celui du Système mexicain d’équivalences pour la classification du contenu des jeux vidéo entrera en vigueur, un processus de contrôle sera mis en place par le personnel de la Direction générale de la radio, de la télévision et de la cinématographie du Ministère de l’intérieur. Ceci afin de garantir que les directives sont appliquées.

<< Afin de vérifier le respect des dispositions contenues dans les présentes Directives et des sanctions prévues aux articles 148, section VII Bis, 149, deuxième paragraphe et 151, section III de la loi générale sur les droits des filles, des garçons et des adolescents, Le ministère de l'Intérieur, par l'intermédiaire de la Direction générale de la radio, de la télévision et de la cinématographie, peut pratiquer le contrôle du respect et la vérification des demandes préalables d'appui et de coordination avec d'autres autorités dans le cadre de ses attributions, aux établissements où sont vendus des jeux vidéo », Indiquez les lignes directrices.

Et pour vous, que pensez-vous de cette nouvelle? Pensez-vous que le nouveau système fonctionne? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus d’actualités sur les jeux vidéo au Mexique.