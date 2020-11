Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 sortira dans quelques jours après une période de développement de plusieurs années. Bien qu’il s’agisse d’une aventure solo, CD Projekt RED ne cessera pas de soutenir le jeu, car nous nous souvenons qu’il lancera des DLC. Le contenu supplémentaire devait être révélé avant la première du jeu, mais les fans devront attendre plus longtemps car le développeur prendra un peu plus de temps pour présenter ses plans pour les prochains mois.

Récemment, le studio polonais a participé à une rencontre avec des investisseurs (transcrite par Seeking Alpha et via Video Games Chronicle) et en a profité pour faire le point sur le contenu supplémentaire qui viendra au jeu. Interrogé sur la date de sortie du DLC et la possibilité d’un Season Pass, le patron de CD Projekt RED, Adam Kiciński, a révélé que nous devrons attendre plus.

Le développeur avait prévu de discuter du DLC pour le jeu avant sa sortie, mais après le retard le plus récent, le studio a décidé d’attendre et de discuter de ce contenu et des projets futurs jusqu’à après le lancement, bien qu’il n’ait pas spécifié de fenêtre ou de date pour cela.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Cyberpunk 2077 aura beaucoup de DLC gratuits et payants.

Dans les mois à venir, nous connaîtrons le multijoueur de Cyberpunk 2077

D’autre part, le manager a également abordé la question du multijoueur, qui sera vendu comme une expérience indépendante. Ce projet prendra encore plus de temps; Il ne devrait faire ses débuts pas avant 2022 et au conseil d’administration, interrogé sur la possibilité de le publier cette année-là, Kiciński a déclaré qu’ils n’avaient pas partagé de date de sortie, mais il a annoncé qu’un groupe de personnes travaillait déjà séparément sur le projet.

Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour tous ceux qui veulent découvrir le monde de Cyberpunk 2077 en multijoueur, car l’année prochaine nous en saurons des nouvelles. Plus précisément, le gérant a déclaré que nous le saurions soit lors d’un événement qui lui est dédié, soit à travers les résultats de l’exercice, entre mars ou avril, afin que nous puissions en savoir plus sur lui au premier trimestre de l’exercice 2022 auprès de CD Projekt NET.

«C’est une production dédiée séparée, une grande production. Et nous planifions, nous le considérons comme un produit indépendant. De toute évidence, il n’est pas complètement indépendant car il vient de l’univers Cyberpunk et est étroitement lié au concept solo de Cyberpunk », a commenté Kiciński.

Vous attendez avec impatience le DLC ou le multijoueur de Cyberpunk 2077? Êtes-vous enthousiasmé par le jeu? Dites le nous dans les commentaires.

Tout semble indiquer que Cyberpunk 2077 ne sera plus retardé. Certains utilisateurs ont déjà eu la possibilité de jouer officieusement et l’étude a rapporté que cela les punirait pour avoir partagé le gameplay avant la première.

Cyberpunk 2077 fera ses débuts le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One, PC et Google STADIA. Les joueurs de la dernière génération de consoles peuvent passer à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X | S sans frais supplémentaires. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

