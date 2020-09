Les gars de l’automne C’est toujours l’un des jeux les plus chauds, malgré le fait que d’autres nouveaux venus comme Among Us n’ont pas hésité à lui tenir tête. Mediatronic, auteurs de cette singulière Bataille royale dans le plus pur style Yellow Humor, ils ont gagné la confiance de millions de joueurs grâce à une proposition très simple, adaptée à tous les âges et qui entre également par les yeux.

Ses personnages attachants sont précisément l’une des caractéristiques qui a donné la personnalité au travail, en plus des peaux amusantes avec lesquelles on peut les habiller. Un artiste est allé plus loin en imaginant quel serait l’intérieur des personnages de Fall Guys. Nous prévoyons déjà que le design est au moins horrible, plus typique d’un film d’horreur.

Et est-ce que l’artiste Scribbleroot a laissé plus de la moitié de Reddit avec des cauchemars en raison de la conception des personnages de Fall Guys. Qu’est-ce qui est caché sous cet énorme singe? Rien de plus et rien de moins qu’un énorme bouche aux dents acérées et des yeux noirs aussi sombres que la nuit elle-même. L’image n’a pas tardé à devenir virale à travers le forum bien connu et ce n’est pas pour moins compte tenu du succès du jeu vidéo lui-même et bien sûr de l’originalité lorsqu’il s’agit de représenter les personnages.

Fall Guys recevra bientôt sa nouvelle saison, du contenu qui sera plein de nouveaux tests, des skins dans ce cas d’esthétique médiévale et bien plus encore. Mediatronic, en revanche, doit rapidement affronter l’avenir du jeu vidéo et être plus constant dans les mises à jour en raison de son caractère compétitif et en ligne, malgré le fait qu’il soit en bonne santé.