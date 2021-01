Limited Run aura des réservations ouvertes pendant six semaines pour éviter les spéculations.

Dans très peu de temps, le 14 janvier, Scott Pilgrim vs the World: The Video Game – Complete Edition, la version remaniée du jeu basée sur le roman graphique et le film du même nom, arrivera dans les magasins. comprend tout le contenu téléchargeable publié à ce jour, et cela arrive pour commémorer le dixième anniversaire du titre original.

Pour le célébrer, de Jeux de course limités ont confirmé l’arrivée de diverses éditions spéciales basées sur le beat ’em up. Il y aura trois éditions différentes pour PS4 et Nintendo Switch: une physique standard, une spéciale qui comprend une boîte de style rétro et de nombreux extras, et une pour les collectionneurs, au prix de 139,99 $, qui comprend une boîte spéciale qui comprend les lumières, le son et le figures des personnages. Vous pouvez les voir ci-dessous.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez les acheter sur le site Web Limited Run à partir du 15 janvier. Pour éviter toute spéculation, le site Internet indique qu’ils peuvent être achetés pour une période de six semaines à compter de la date indiquée. Et ils affirment qu’ils prévoient de les publier sur Xbox One plus tard également.

