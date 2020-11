Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une nouvelle génération de consoles fera ses débuts la semaine prochaine et de nombreux doutes subsistent sur ce qu’elle offrira. Heureusement, peu à peu, ils clarifient, même si certaines réponses ne sont pas celles que nous attendions. Par exemple, il a déjà été confirmé que nous serons en mesure de sauvegarder nos données de sauvegarde sur PlayStation 5, mais pas sur une clé USB.

Selon Polygon, un support qui a déjà eu l’occasion de revoir la PlayStation 5, pour le moment, la console de nouvelle génération n’offre pas la possibilité de sauvegarder les données de sauvegarde sur un périphérique de stockage externe. Cela signifie que vous ne pouvez pas enregistrer vos jeux des jeux PlayStation 5 sur un disque dur externe ou une mémoire USB.

Donc pour l’instant, le seul moyen de sauvegarder vos jeux est via PlayStation Plus. Nous vous rappelons que l’un des avantages du service payant est la possibilité de sauvegarder vos jeux dans le cloud. Ceci pour avoir une sauvegarde en cas de problème avec votre console ou simplement pour les transporter d’un appareil à un autre.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Ils confirment que Demon’s Souls n’aura pas de lancer de rayons sur PlayStation 5

L’option est possible avec les jeux PlayStation 4

Ce qui est un peu étrange, c’est que l’option est disponible pour les jeux pour PlayStation 4.

Ce qui se passe, c’est que dans le menu PlayStation 5, les données de sauvegarde de PlayStation 4 et PlayStation 5 ont un menu distinct de l’autre. Pour les jeux d’ancienne génération, il est possible de les sauvegarder sur le cloud ou sur une clé USB.

Donc, si vous jouez à Final Fantasy VII: Remake ou The Last of Us: Part II sur votre console de nouvelle génération, vous pourrez sauvegarder vos données de sauvegarde sur USB. Cela dit, si vous souhaitez sauvegarder votre jeu Demon’s Souls, vous n’aurez que la possibilité de le sauvegarder dans le cloud.

Trouver: Vous devrez attendre pour étendre le stockage interne de votre PS5

On ne sait pas si Sony envisage d’ajouter l’option de sauvegarde des données de sauvegarde des jeux PlayStation 5 sur un périphérique USB. Nous serons en attente et nous vous informerons lorsque nous en saurons plus.

La PlayStation 5 arrivera le 12 novembre dans plusieurs pays. Vous pouvez en savoir plus sur la console de nouvelle génération de Sony en cliquant ici.