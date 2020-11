Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Animal Crossing: New Horizons est un titre qui organise des événements pour célébrer les festivités qui se déroulent dans le monde réel. Cependant, grâce au voyage dans le temps, les joueurs, contrairement à la réalité, peuvent en profiter plusieurs fois et même avant qu’ils ne surviennent. Jusqu’à récemment, les utilisateurs pouvaient continuer à en profiter, mais ce ne sera plus possible.

La mise à jour la plus récente a mis en œuvre de nombreux changements dans le jeu et l’un des plus discutés dans la communauté est que le voyage dans le temps perdra l’un de ses avantages les plus importants: vous permettre de profiter des vacances à l’avance.

Auparavant, les joueurs pouvaient avancer l’horloge de la console pour leur permettre de participer à des événements qui n’étaient pas encore disponibles malgré le fait que Nintendo avait mentionné que cela ne fonctionnerait pas avec des événements pertinents pour chaque saison.

Le voyage dans le temps sera toujours disponible, mais avec une restriction importante

Cependant, après la mise à jour la plus récente, les utilisateurs ont remarqué que lorsqu’ils essayaient d’utiliser le voyage dans le temps pour se rendre à des événements futurs, les activités liées aux vacances ne se produisaient pas. Polygon a confirmé qu’il ne pouvait pas être utilisé pour faire avancer l’événement de Thanksgiving 2020.

Cependant, vous devez savoir que le voyage dans le temps est toujours disponible et peut être utilisé pour profiter d’événements qui se sont déjà produits, comme Halloween 2020. Il semble donc que Nintendo n’interdira que les événements futurs, peut-être pour empêcher les utilisateurs de profiter du nouveau contenu à l’avance et évitez les spoilers.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a provoqué des opinions partagées dans la base d’utilisateurs. Eh bien, ceux qui n’ont pas utilisé cette fonction célèbrent que Nintendo la limite, tandis que ceux qui en ont profité soulignent que c’est malheureux, car il y a ceux qui ne peuvent pas profiter des événements le jour où ils se produisent et les essayer plus tard (à travers le voyage en time) ne provoque pas la même sensation que si elles étaient jouées avant, quand tout le monde est excité pour elles.

Et vous, que pensez-vous de ce changement? Utilisez-vous le voyage dans le temps dans Animal Crossing: New Horizons? Dites le nous dans les commentaires.

En raison de la vaste portée d’Animal Crossing: New Horizons et des différentes façons de s’y exprimer, Nintendo ne souhaite pas que les messages politiques soient inclus. Il a récemment été révélé que c’était l’un des titres avec le plus de nominations pour The Game Awards 2020.

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre revue écrite.

