Square Enix a retiré la version originale de DQ XI et elle n’est plus disponible à l’achat.

Nous vivons quelques semaines plein de communiqués, grâce également à l’attraction des consoles de nouvelle génération. Une de ces nouvelles sorties l’a mise en vedette Square Enix, qui a publié Dragon Quest XI S: Echoes of a Lost Past – Definitive Edition pour PS4, Xbox One et PC. Eh bien maintenant Square Enix a retiré la version originale de DQ XI de PlayStation Store et de Steam.

De nombreux joueurs sont mécontents de cette décision de Square Enix sans avertissementDe nombreux joueurs sont malheureux pour ce déménagement, pour deux raisons. D’une part, le Dragon Quest XI original en était normalement un prix très abordable, et la nouvelle version coûte 39,99 euros sur les deux plates-formes. D’autre part, cette édition est un port direct de la version Nintendo Switch, donc c’est un important pas en arrière dans le terme graphique, malgré les nouvelles qu’il contient.

DQ XI S Definitive Edition est sorti le 4 décembre et les utilisateurs du PS Store et de Steam qui n’ont pas DQ XI ne peuvent désormais acheter que la nouvelle version, car Square Enix a retiré l’original sans préavis. Au début, il semblait qu’il pouvait être acheté sur le Humble Store pour PC, mais il n’y a plus le fichier d’origine, donc au format numérique, il est impossible de l’acheter.

Dans le cas de Steam, la page DQ XI existe toujours, mais il y a un message indiquant le impossibilité pour l’acheter: “A la demande de l’éditeur, Dragon Quest XI: Echoes of a Past – Digital Edition of Light n’apparaîtra pas sur le magasin Steam ou dans les recherches. Cette version […] ce n’est plus disponible. Jetez un œil au nouveau Dragon Quest XI S: Echoes of a Lost Past – Definitive Edition. “

N’oubliez pas que l’édition définitive du DQ XI S a été Première apparition du jeu sur Xbox One, et il est même disponible sur Xbox Game Pass, étant l’un des 17 jeux à avoir été mis en service en décembre. Le jeu est l’un des grand JRPG Ces dernières années, c’est indéniable, mais ce port a ses mais, ce que nous avons reflété dans notre analyse récente.

