Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cet après-midi, vous étiez sur le point de voir une vidéo de votre goût sur YouTube et vous ne pouviez pas? Avant de vous fâcher et de penser qu’il y a un problème avec votre ordinateur ou avec votre connexion, sachez que cela n’existe pas car ce qui se passe, c’est que la plate-forme vidéo est tombée dans le monde entier.

À 18h00, heure de Mexico, divers rapports sur les réseaux sociaux indiquaient que YouTube avait des problèmes, notamment pour la reproduction des vidéos. Quelques instants plus tard, l’un des comptes officiels de la plateforme a reconnu qu’il y avait un problème et a assuré que l’équipe responsable travaille déjà pour trouver une solution le plus rapidement possible.

Si vous rencontrez des difficultés pour regarder des vidéos sur YouTube en ce moment, vous n’êtes pas seul – notre équipe est consciente du problème et travaille sur un correctif. Nous ferons un suivi ici avec toutes les mises à jour. – TeamYouTube (@TeamYouTube) 12 novembre 2020

Selon le site Down Detector, il existe jusqu’à présent plus de 200000 rapports de différentes parties du monde qui indiquent l’impossibilité de regarder des vidéos sur YouTube, il faut donc prendre en compte que ce n’est pas une faute locale et qu’il n’y a pas plus de choix que d’attendre la réparation de la plate-forme.

Graphique: Down Detector

Comme il s’agit d’un événement pertinent pour la communauté Internet, il n’a pas fallu longtemps pour créer le hashtag #YouTubeDOWN pour informer les autres utilisateurs du problème et aussi rendre l’attente plus supportable avec un peu d’humour.

DERNIER MOMENT,

Des techniciens YouTube recherchent des vidéos YouTube pour apprendre à réparer YouTube afin de pouvoir revoir les vidéos YouTube. #YouTubeDOWN pic.twitter.com/UCyEjoBhZy – KEIT 🔥 ENCISO (@keitenciso) 12 novembre 2020

Restez informé, dans LEVEL UP.