Les utilisateurs peuvent accéder gratuitement au service payant de la console pendant sept jours jusqu’au 1er février.

Dead Cells peut se vanter d’être l’un des jeux vidéo indépendants les plus réussis pour le plaisir en solo sur le marché, avec un peu plus de 3,5 millions d’exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement en 2018, mais si vous ne vous êtes pas encore aventuré dans son proposition d’exploration de donjon metroidvania difficile, cette semaine à venir, vous avez une chance en or Commutateur Nintendo. Les abonnés au service en ligne de la console pourront y jouer gratuit du 26 janvier au 1er février.

Il ne faut pas oublier que les utilisateurs de Nintendo Switch peuvent actuellement demander un essai de sept jours gratuits sur Nintendo Switch Online. La promotion est valable jusqu’au 1er février et peut être commandée sur le site Web My Nintendo.

Le développement de Motion Twin est actuellement au prix de 24,99 euros sur Nintendo Switch, un coût d’achat qui baissera de 50% le 26 janvier, aussi bien dans le magasin du système hybride que dans les bazars numériques de PC, PlayStation et Xbox. . Dans le cas de l’eShop, les responsables de Dead Cell garantissent également une remise de 33% sur Le paquet de graines fatales, une compilation qui comprend les deux contenus téléchargeables sortis jusqu’au moment de la production, The Bad Seed et le nouveau Fatal Falls.

Dead Cells continuera d’ajouter des mises à jour en 2021

Fatal Falls, son nouveau DLC, arrivera le 26 janvierDead Cells prévoit cela 26 janvier la première de Chutes mortelles, un DLC qui intégrera beaucoup de nouveaux contenus, tels que deux nouveaux biomes au milieu du jeu, un nouveau boss mortel et une multitude de nouvelles armes et de nouveaux objets. Motion Twin garantit plusieurs mises à jour gratuites pour cette année, ce que l’équipe de développement française n’a pas arrêté de faire depuis son lancement.

Motion Twin travaille actuellement sur un nouveau projet dont il a récemment partagé plusieurs images conceptuelles. Dead Cell, que nous apprécions dans son analyse, est une proposition si intense et passionnante dans son action qu’il n’a pas d’importance de mourir encore et encore, de tomber au combat et de perdre toutes les armes et les trésors accumulés. Le roguelike se distingue également par son graphiques pixel-art, avec un design de scènes, de monstres et d’animations qui vous invite à profiter encore plus de votre expérience. En bref, l’une des aventures de style metroidvania à ne pas manquer.

En savoir plus: Dead Cells, Motion Twin, jeux gratuits et Nintendo Switch Online.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');