La console de nouvelle génération de Microsoft cherche à offrir la meilleure qualité pour enregistrer vos scènes.

Avec l’annonce de la Xbox Series S cette semaine, ainsi que la confirmation de la date et du prix de la Xbox Series X, les derniers jours ont été pleins d’actualité sur les deux consoles de Microsoft. Nous savons maintenant, par exemple, que la Xbox Series S a un objectif de rendu de 1440p à 60 fps et jusqu’à 120 fps, alors que, à partir de la Xbox Series X, il a été clairement indiqué dès le début que sa cible était la 4K à 60 ips. Maintenant, nous savons que cela vaudra même pour diffuser le match.

Comme Microsoft le confirme à Polygon, la nouvelle Xbox Series X peut enregistrer et diffuser des jeux à 4K et 60 ips. Le premier était assez évident: avec Xbox One X, vous pouviez déjà filmer des scènes 4K, bien qu’à 30 ips. Mais le second est bien plus intéressant. En pouvant également diffuser les jeux, jouez en direct à 4K et 60fps, Microsoft montre son intérêt à faire de sa plateforme un outil idéal pour les streamers pas besoin d’acheter des capteurs 4K séparément, qui ne sont pas vraiment bon marché.

Bien que des problèmes tels que bande passante et compression En ce qui concerne la qualité d’image, ou le statut de Twitch, YouTube et des serveurs similaires, bien sûr, mais la possibilité sera là. Cependant, La Xbox Series S ne pourra pas enregistrer et diffuser des jeux en 4K, puisque ce n’est pas la résolution à laquelle la console de deuxième génération de Microsoft fonctionnera.

Si vous voulez mieux savoir en quoi les deux futures consoles diffèrent de celles de Redmond, dans cette news nous vous proposons une comparaison entre les caractéristiques de la Xbox Series X et S. Récemment, elle a également montré à quoi ressemblera la box Xbox Series X Dans les magasins, et plus encore, les médias américains ont déjà reçu des répliques non fonctionnelles des consoles, et leurs images nous offrent une comparaison de taille des séries X et S avec PS4, Xbox One et Switch.

En savoir plus: Xbox Series X, Xbox, Microsoft, Streaming de jeux vidéo et 4K.

