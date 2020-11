Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dans le monde, il y a beaucoup de problèmes qui n’ont toujours pas de solution et d’autres sont constamment ajoutés à la liste. Pour trouver des réponses, de nombreux chercheurs et scientifiques travaillent en permanence, mais il faut parfois tellement de puissance de calcul que même les superordinateurs sont insuffisants. Partant du principe que tout le monde peut contribuer à fournir de la puissance de calcul, un vétéran vient de lancer un projet qui tente de motiver les communautés de jeux vidéo à soutenir cette cause caritative tout en obtenant des récompenses.

Jeremy Dela Rosa, un vétéran de l’industrie du jeu vidéo qui a longtemps participé à Blizzard, vient de lancer un nouveau projet, Leyline (dont il est le fondateur et PDG), avec lequel il sollicite le soutien de la communauté des joueurs. à travers le monde pour former un réseau informatique et aider à résoudre les problèmes du monde réel.

Fondamentalement, cette organisation à but non lucratif cherche à former un réseau d’acteurs qui prêtent une puissance de traitement d’appareils électroniques pour aider des complexes de recherche ou des scientifiques. Si l’objectif vous est familier, c’est que le fonctionnement de ce projet repose sur la résolution de tâches informatiques partagées dans un réseau global dont peuvent faire partie toutes les personnes qui peuvent fournir une puissance de traitement.

Comment fonctionne Leyline?

Ce projet est basé sur la Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC), un programme développé par l’Université de Californie à Berkeley, qui «permet aux individus de contribuer à la recherche scientifique en donnez l’énergie de votre ordinateur ».

Ceci est accompli en consacrant la puissance de traitement inactive (lorsqu’il n’est pas utilisé) de l’un de vos appareils électroniques, tels que les téléphones portables, les tablettes et, bien sûr, les ordinateurs, afin d’aider à traiter les informations pour la recherche scientifique. Tout ce que vous avez à faire est de permettre à l’appareil de fonctionner pendant que vous ne l’utilisez pas et d’effectuer ainsi des tâches de manière autonome.

«Leyline vise à exploiter le pouvoir de l’individu et à améliorer collectivement le monde grâce à la recherche et à l’avancement progressif. Considérez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme une seule note de musique; en concert, ces petites notes forment une symphonie. C’est pour cela et de cette manière que nous essayons de créer le plus grand supercalculateur distribué dans le monde. Des chercheurs et scientifiques de haut niveau peuvent cibler ce supercalculateur sur des solutions potentielles, mais ils auront besoin de toute la puissance que nous pouvons fournir. Nous ne pouvons y parvenir seuls. Vous pouvez participer à cette mission! »Explique Leyline.

Vous pouvez contribuer à améliorer le monde et gagner des récompenses

En accomplissant des tâches ou en traitant du temps, les individus reçoivent des crédits BOINC qui, en soi, n’ont aucun but, mais c’est là qu’intervient Leyline, une plateforme qui incitera particulièrement les fans de jeux vidéo, car ces crédits se transformeront. en pièces Leyline, qui peuvent être utilisées pour acheter dans le magasin de la plateforme.

Selon les informations de GamesIndustry.biz, ce magasin présentera des cartes-cadeaux et des “articles numériques donnés par des partenaires Leyline de l’industrie du jeu vidéo”. De même, les projets peuvent également être soutenus par des dons de sang ou des «exercices quotidiens».

«Nous avons toujours été passionnés d’essayer d’apporter un grand changement positif dans le monde. Nous avons réalisé que tout le monde veut contribuer à rendre le monde meilleur, mais cela peut être inutilement complexe. Grâce à Leyline, nous voulons créer un écosystème en ligne qui récompense les bonnes choses dans le monde réel », a déclaré Dela Rosa.

Jeremy Dela Rosa est un vétéran de l’industrie du jeu vidéo qui a passé 10 ans chez Blizzard Entertainment et a contribué à la gestion du programme de Battlenet.net, les services en ligne de la société, ainsi qu’au lancement de 7 jeux triple A et Overwatch League.

Nous vous laissons avec la bande-annonce de présentation Leyline. Si ce projet vous intéresse, vous pouvez en savoir plus et vous inscrire sur sa page officielle.

Que pensez-vous de ce projet? Voudriez-vous aider? Dites le nous dans les commentaires.

Il faut savoir que ces types de projets dans lesquels ils cherchent à aider à travers les jeux vidéo sont de plus en plus fréquents. Par exemple, nous vous avons informé il y a quelques mois que vous pourriez aider via un mini-jeu dans Borderlands 3 pour cartographier le microbiote intestinal, qui fonctionne avec un concept similaire.



