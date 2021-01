Les t-shirts de la collection The North Face x Gucci atteignent une centaine de PokéStops.

Niantic a annoncé un nouvel événement de collaboration de Pokemon aller un peu inhabituel: il y a de nouveaux t-shirts et sacs à dos avec lesquels rendre notre avatar beau, mais cette fois ils n’ont pas un monstre de poche en tête. C’est, plus précisément, vêtements de la collection The North Face x Gucci, mais l’obtenir n’est pas facile car il ne peut être trouvé que dans les PokéStops d’environ 100 PokéStops dans le monde.

Sur le blog officiel, l’étude californienne précise quels sont les villes gracieux, mais nous prévoyons que si vous vivez en Espagne, vos options sont assez limitées: Madrid et Barcelone, point final. Si vous nous lisez d’Amérique latine, il n’y a pas beaucoup d’occasions d’aller non plus: São Paulo, Santiago, Monterrey et Mexico. Si vous trouvez un broche spéciale sur la carte à partir de l’un de ces points, n’hésitez pas à les toucher pour obtenir les récompenses.

Il n’a pas été précisé combien de temps dure l’événement, ni s’il y a des chances qu’il atteigne plus d’endroits à l’avenir – en particulier compte tenu de la restrictions de périmètre établi par les gouvernements de plusieurs pays participants – mais on dit que des articles thématiques peuvent également être trouvés dans la boutique officielle de la marque de vêtements.

Pour rappel, au cours de cette semaine, vous pouvez envoyer votre personnage Pokémon GO à Niantic pour voir s’il devient l’un des entraîneurs de PNJ qui peuplera la carte lors de la tournée Kanto, alors n’hésitez pas à vous équiper des tenues les plus cool que vous ayez. inventaire pour l’occasion. En revanche, l’Unova Tour est actif en ce moment.

