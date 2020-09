Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microsoft a promis que septembre serait un excellent mois pour les utilisateurs du Xbox Game Pass. La société a tenu parole, car des titres tels que Resident Evil 7 et World War Z sont arrivés au service il y a quelques jours.

Nous approchons de la fin de la première moitié du mois, donc Xbox Game Pass a reçu plusieurs jeux récemment avant de confirmer leur prochaine actualité. Pendant quelques heures, les joueurs peuvent déjà profiter de 6 nouveaux jeux supplémentaires sur le service.

La gamme de titres est variée, y compris l’expérience de différents genres, tels que divers RPG, jeux d’aventure, course et stratégie.

Ces 6 jeux ont atteint le Xbox Game Pass

Si vous avez déjà apprécié les 2 premiers chapitres de Tell Me Why, le dernier jeu de Dontnod Entertainment, vous serez heureux de savoir que vous pouvez enfin voir la fin de cette aventure. Cela puisque son troisième épisode est désormais disponible sur Xbox Game Pass.

Si vous êtes un fan de RPG avec des éléments de stratégie, vous serez ravi de savoir que le service propose déjà des jeux comme Disgaea 4 Complete + et The Dark Crystal: Age Of Resistance Tactics.

Les fans du rôle peuvent également jeter un œil à Black Desert. Comme si cela ne suffisait pas, des titres indépendants tels que Hotshot Racing et Stranger Things 3: The Game ont été ajoutés.

Les jeux qui seront ajoutés au Xbox Game Pass dans la seconde quinzaine de septembre seront probablement révélés au début de la semaine prochaine. Ci-dessous la liste des actualités et de leurs plateformes respectives:

Désert noir (Xbox One)

Disgaea 4 Complete + (PC)

Hotshot Racing (Xbox One)

Stranger Things 3: Le jeu (Xbox One)

Dites-moi pourquoi: Chapitre trois (Xbox One et PC)

The Dark Crystal: Age Of Resistance Tactics (Xbox One et PC)

Nous vous rappelons que très prochainement, les utilisateurs du Xbox Game Pass Ultimate bénéficieront de plus d’avantages. Microsoft a confirmé un partenariat avec Electronic Arts pour proposer EA Play dans le cadre du Xbox Game Pass sans frais supplémentaires. Cela signifie que de nombreux autres jeux arriveront dans le service d’ici la fin de l’année.

