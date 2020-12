Animal Crossing: Nouveaux horizons Il est devenu l’un des jeux les plus remarquables de 2020. Catalogué par beaucoup comme le jeu de la pandémie, le titre Nintendo Switch a atterri sur la console quelques jours après le début du verrouillage, ce qui en fait l’un des divertissements idéaux à profiter en famille. .

Depuis son arrivée sur la console GranN, Animal Crossing a organisé toutes sortes d’événements. L’un des plus remarquables et éducatifs vient des mains de Educa Thyssen. Sur le site Web du musée, nous pouvons scanner le Codes QR pour place des oeuvres dans nos maisons de jeux vidéo si célèbre venant d’artistes comme Goya, Maneta ou Caravaggio parmi beaucoup d’autres.

Une idée intéressante qui nous invite à attraper le virus pour rencontrer certains des artistes les plus célèbres de l’histoire. Le programme Educa Thyssen a également voulu proposer une vue, virtuelle dans ce cas bien sûr, avec lequel nous pouvons découvrir certaines des salles les plus populaires du musée, le tout sans quitter la maison.

Une proposition éducative que personne ne devrait manquer et encore plus une initiative idéale pour décorer notre maison dans le jeu vidéo Commutateur Nintendo. Animal Crossing: New Horizons a eu toutes sortes d’événements et de mises à jour de contenu depuis son lancement qui ont considérablement élargi l’expérience. Un jeu qui, pour beaucoup, est devenu la référence de la saga grâce à ses possibilités infinies de construction, de décoration et bien sûr une expérience qui gagne du tout lorsqu’elle est appréciée entre amis.