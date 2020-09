Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

PAX Online a déjà démarré et fonctionnera jusqu’au week-end suivant. L’un des développeurs en charge de l’ouverture de l’événement était The Behemoth, un studio mieux connu pour Castle Crashers. Comme nous vous le disions il y a plusieurs mois, ce studio travaillait sur la réinvention d’un de ses premiers jeux, Alien Hominid Invasion, et aujourd’hui les fans qui attendent ce jeu ont reçu de très bonnes nouvelles, puisque certains pourront l’essayer.

Dans son espace réservé PAX Online, The Behemoth a annoncé qu’une version d’essai est désormais disponible sur Steam et que tous les joueurs de cette plateforme pourront y jouer sans avoir à acheter le titre les 12 et 13 septembre prochains, et y retourneront être disponible les 18 et 19 septembre. Pour vous amuser, rendez-vous sur la page Alien Hominid Invasion sur Steam et téléchargez la démo.

Selon le développeur, ces périodes d’essai serviront non seulement à montrer sur quoi ils ont travaillé, mais aussi aux joueurs de donner leur avis et le studio travaille pour offrir le meilleur jeu possible, car on se souvient que le projet est toujours en développement.

Malheureusement, le développeur n’a pas révélé de date de sortie, les fans devront donc attendre plus longtemps. Le Behemoth en a profité pour partager l’intro du jeu (qui sera une réinvention d’Alien Hominid HD), dans lequel vous pouvez voir comment il y a 16 ans les humains ont déclaré la guerre aux petits extraterrestres et que peu de temps après ces années se sont écoulées, ils effectueront l’invasion de la Terre.

Nous vous laissons l’intro ci-dessous.

Comment recevez-vous cette nouvelle? En profiterez-vous pour essayer la démo? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous n’avez pas eu la chance de jouer à la version originale, nous vous invitons à consulter cette page, où vous en apprendrez non seulement plus sur le jeu, mais aussi à quel point le gameplay sera chaotique.

Alien Hominid Invasion devrait sortir sur Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous consultez son dossier.

