Version rouge Pokémon C’est l’un des premiers jeux vidéo de la franchise Pokémon et l’une des sagas les plus appréciées par la communauté des fans. Pour la première fois dans l’histoire, nous avons eu la possibilité de choisir entre Bulbasaur type de plante, Squirtle type d’eau et Charmander type feu pour démarrer notre propre aventure et devenir ainsi les meilleurs entraîneurs de la région de Kanto.

Avec tout ce que le monde de Game Freak a évolué, il semble incroyable que plus de deux décennies se soient écoulées depuis sa sortie sur l’ordinateur de poche Nintendo. Maintenant, ils ont découvert un moyen astucieux de rejouer ce grand nom de Game Boy, et ce n’est rien de moins qu’à partir d’un avatar Twitter.

Le programmeur Gameloft Montréal, Constantin Liétard, a trouvé un moyen ingénieux pour des milliers d’utilisateurs de jouer à Pokémon Red en même temps depuis leur profil Twitter. Cela a été possible grâce à la création d’un script capable de sélectionnez les réponses les plus commentées et changez l’image de profil toutes les 15 secondes avec une nouvelle capture de jeu.

Pour faire avancer l’histoire, les utilisateurs peuvent maîtriser le jeu en répondant au tweet avec les commandes les plus élémentaires. C’est-à-dire, Il vous suffit de répondre à la publication par «Haut», «Bas», «Gauche», «Droite», «A», «B», «Démarrer» ou «Sélectionner» pour que le script sélectionne le plus commenté. C’est à ce moment que l’avatar est mis à jour avec une nouvelle image.