SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated a été très bien accueilli sur consoles et PC, donc THQ Nordic souhaite que le titre atteigne encore plus de joueurs. Pour cette raison, préparez l’arrivée du titre amusant sur plus de plateformes.

A partir de cette année, il ne sera plus indispensable d’avoir une PlayStation 4, une Nintendo Switch, une Xbox One ou un ordinateur pour profiter de cette relance, puisqu’elle sera lancée dans quelques semaines pour les appareils mobiles.

Le jeu sera disponible simultanément sur iOS et Android. THQ Nordic proposera le titre à un prix abordable et a promis qu’il n’inclurait aucun type de microtransaction.

THQ Nordic a révélé que la version mobile de SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated est gérée par Purple Lamp Studios et HandyGames. Le jeu sera proposé en tant qu’expérience premium, il coûtera donc 8,99 USD.

De cette manière, les joueurs recevront tout le contenu en échange d’un paiement unique et le titre ne comprendra aucun système de micro-paiement interne. Le jeu peut être téléchargé depuis l’App Store et Google Play à partir du 21 janvier.

Selon les détails, le téléchargement initial de SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom Battle – Rehydrated sur mobile nécessitera 3 Go gratuits sur votre appareil. Pour en profiter sur iPhone et iPad, il sera également nécessaire d’avoir iOS 13.0 ou supérieur.

Comme le jeu pour consoles et PC, la version mobile aura un support en plusieurs langues, dont l’espagnol. D’autre part, le titre aura des commandes tactiles. Voici une bande-annonce qui montre le port:

SpongeBob: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated est disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Il arrivera sur iOS et Android le 21 janvier. Ici vous trouverez plus de nouvelles de lui.

