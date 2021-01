Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 05/01/2021 16:56

L’une des plus grandes critiques du Playstation 5 Lors de sa sortie, il s’agissait de la palette de couleurs noir et blanc. De toute évidence, les fans veulent plus d’alternatives de couleurs, à la fois pour la console et pour le DualSense. Maintenant un magasin américain connu sous le nom de ColorWare sera en charge de vendre des contrôles personnalisés pour cette nouvelle plateforme.

Sur le site Web de ColorWare vous pouvez choisir exactement comment vous voulez votre DualSense, mais nous vous prévenons que c’est un processus assez coûteux. Pour commencer, le coût initial du produit est 109 dollars, mais à cela, vous devez ajouter les frais d’expédition et d’importation, qui ici dans Mexique ce sera sûrement beaucoup plus cher.

De plus, si vous souhaitez enregistrer un texte sur le contrôle, vous devrez payer 20 $ supplémentaires, sans compter que l’envoi prend près de deux mois sur notre territoire.

Pour le moment, c’est le seul moyen d’obtenir un DualSense autre que le noir et blanc, du moins jusqu’à ce que Sony choisisse de lancer de nouveaux modèles avec des couleurs différentes. Bien sûr, il existe également la possibilité d’appliquer des skins ou même de le peindre vous-même, mais avec cette dernière option, vous courez le risque d’endommager définitivement votre contrôleur.

La source: ColorWare

Les analystes suggèrent que le Switch surclassera la PS5 et la série X / S en 2021

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.