La plupart des jeux exclusifs Wii U ont cessé de l’être, pour leur donner une seconde vie sur Nintendo Switch, et sont un succès. Il suffit de voir Mario Kart 8 Deluxe, qui est actuellement le jeu le plus vendu sur la console hybride. Cependant, il existe un titre qui était exclusif à Wii U et qui est maintenant disponible sur plusieurs plates-formes; C’est le cas de The Wonderful 101: Remastered. Le jeu PlatinumGames a été financé par une campagne Kickstarter pour être distribué sur différentes plates-formes, le faisant en un temps record et dépassant de loin les attentes de l’entreprise. Wonder Red et compagnie ont été mis en vente avec cette édition remasterisée le 22 mai. Cependant, après quelques mois sur le marché, nous connaissons aujourd’hui l’actualité de PlatinumGames lancer une démo pour promouvoir le jeu.

Il est rare qu’après plus de six mois, PlatinumGames publie une démo de son travail, alors que cela se produit normalement des mois avant un lancement. Comme on peut le voir, à la fin de la vidéo, Wonder Bayonetta apparaît. Serait-ce un indice? Nous savons que tout cela est très compliqué, car nous voulons vraiment en savoir plus sur Bayonetta 3, et tout détail sur la sorcière d’Umbra déclenche nos alarmes. Cependant, nous devons nous rappeler que nous ne savons toujours pas quelle est la quatrième annonce du soi-disant «Platinum 4», nous serons donc attentifs à toute nouvelle concernant la société japonaise.

Voir également

La source

en relation