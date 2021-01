Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/01/2021 14:38

Encore une fois, c’est jeudi. Comme d’habitude depuis plus de deux ans, l’Epic Games Store offre un jeu PC. A cette occasion, et comme cela avait déjà été révélé depuis une semaine, vous pouvez maintenant obtenir Star Wars Battlefront II Celebration Edition, Le FPS d’EA qui a suscité la controverse après la controverse il y a quelques années, avec une remise de 100%.

C’est vrai, vous pouvez maintenant entrer ce lien et télécharger Battlefront II sans frais. N’oubliez pas que vous pouvez revendiquer ce titre à partir d’aujourd’hui, le 14 janvier, et jusqu’au jeudi prochain, le 21 janvier, à 10h00 (heure de Mexico). Ce titre a été développé par DICE et publié par EA à l’origine en 2017. En plus de son mode multijoueur populaire, cet épisode comprend une campagne canon sur l’histoire de Star Wars. L’édition Celebration est sortie en 2019 et comprend tout le contenu précédemment publié pour le jeu.

D’autre part, l’Epic Games Store a révélé que Civilisations galactiques III, un titre de stratégie au tour par tour où nous devrons créer un empire galactique, sera disponible gratuitement la semaine prochaine. Sur des sujets connexes, Ubisoft travaille déjà sur un nouveau jeu Star Wars. De même, c’est ainsi qu’EA a réagi à cette nouvelle.

Via: Epic Games Store

Un employé du service postal arrêté pour avoir volé plusieurs consoles

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.