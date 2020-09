Par Rodolfo León

Les fans de jeux vidéo du monde entier ont faim Sony annoncer le début des préventes de votre nouveau Play Station. L’attente est terminée, du moins pour les plus riches, puisque vous pouvez déjà réserver un PS5 plaqué or 24 carats.

La compagnie Vraiment exquis, qui se charge de personnaliser plusieurs objets de manière très ostentatoire, a annoncé que sa prévente du PS5 avec de l’or à un prix «raisonnable» de 7 999 livres sterling, soit environ 226 000 pesos mexicains. Il n’y aura que 250 consoles avec ce style, alors courez car elles sont épuisées.

Pour ce prix, vous prendrez votre PS5, deux DualSense et un casque 3D Pulse, le tout avec de l’or ou si vous préférez, vous pouvez acheter le nouveau contrôle pour 649 livres sterling, soit plus de 18 mille pesos mexicains et les écouteurs pour 399 livres, un peu plus de 11 mille pesos mexicains.

Donc, la première prévente pour le PS5 a commencé, nous espérons que les précommandes ouvriront bientôt avec des prix plus accessibles pour tous.

