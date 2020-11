Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/11/2020 10:01 am

Les Nendoroids sont une série de personnages assez adorables. Cette gamme de produits nous a offert des versions chibi de différents personnages, quelle que soit leur origine. Maintenant, il a été révélé que la Doom Slayer de DOOM aura son propre Nendoroid, qui transforme cette machine de destruction en une tendre machine de destruction.

Cette figure Il sera mis en vente le 31 mai 2021 et aura un prix approximatif de 1155,19 $ pesos. Les précommandes sur Play-Asia sont désormais ouvertes, et vous aurez jusqu’au 4 janvier 2021 pour réserver ce Nendoroid. Quant à sa conception, on peut voir le Doom Slayer portant son costume DOOM Eternal, avec tout et l’épée Crucible en sa possession.

N’oubliez pas de cliquer sur la galerie pour mieux apprécier les images.

De la même forme, cette figurine comprend un mini fusil de chasse, une tronçonneuse et un cacodémon, qui donne une touche supplémentaire à l’objet de collection. Dans les sujets connexes, quelqu’un joue déjà à DOOM dans Game & Watch: Super Mario Bros.De même, la version physique de DOOM Eternal pour Nintendo Switch a été annulée.

Via: Play-Asia

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.