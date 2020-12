Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 14:51

L’anime de Pokémon est venu sur une nouvelle plate-forme, qui n’a pas besoin d’un abonnement. De manière inattendue, le compte Twitter officiel de Pokémon a révélé que Nous pouvons profiter de la série animée gratuitement sur Twitch.

Dans le cadre de la Players Cup, les joueurs pourront profiter gratuitement de divers épisodes de Pokémon Masters, l’anime se déroulant chez Johto, sur Twitch. La transmission a commencé hier, 8 décembre, avec les six premiers chapitres. Maintenant, les six prochains épisodes seront disponibles demain, le 10 décembre, à partir de 16 h 00 (Heure de Mexico).

Le streaming Pokémon arrive sur la chaîne officielle Pokémon Twitch! Connectez-vous pour voir les aventures animées de Ash et Pikachu dans #PokemonTheSeries et des matchs compétitifs passionnants! Du nouveau contenu est diffusé chaque semaine, alors assurez-vous de suivre Pokémon sur Twitch! 🖥️ https://t.co/GX3UrFbi2O pic.twitter.com/H1rPCOrUgZ – Pokémon (@Pokemon) 8 décembre 2020

Par contre, vendredi et samedi de cette semaine, nous verrons plus de compétitions professionnelles. Pour le moment, on ne sait pas si la semaine suivante, d’autres épisodes seront diffusés ou non. Sans aucun doute, c’est une excellente façon de passer le temps. Dans des questions connexes, c’est ainsi que retentit la voix de Gloria, protagoniste de Pokémon Sword and Shield. De même, nous verrons quelques annonces spéciales l’année prochaine concernant le 25e anniversaire de la série.

Via: Pokémon

Y a-t-il une scène post-crédits dans Wonder Woman 1984? Ici, nous vous disons que Keanu Reeves sera un présentateur aux Game Awards

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.