Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme vous le savez sûrement si vous êtes fan de Pokémon, un nouveau film de la série est en route et mettra en vedette une nouvelle créature singulière, Zarude. Pour célébrer cela, The Pokémon Company apportera ce personnage à Pokémon Sword & Shield et il est désormais possible de le réclamer dans ces jeux.

Comme nous vous l’avons dit il y a quelques jours, The Pokémon Company a rapporté que la distribution de Zarude se ferait par le biais d’un code. Pour le recevoir, au moins sur le continent américain, il était nécessaire de s’abonner à la newsletter du Pokémon Trainers Club, car il enverrait un code pour déverrouiller Zarude par mail en décembre.

Eh bien, la date est arrivée et The Pokémon Company a commencé à envoyer ces e-mails, qui incluent un code à 16 chiffres, avec lequel un Zarude de niveau 60 avec la capacité Blade Defense peut déjà être réclamé dans Pokémon Sword & Shield. et les mouvements A Bocajarro, Whiplash, Wiggle et Scream. Nous vous rappelons qu’en atteignant le niveau 90, Zarude pourra apprendre le mouvement exclusif Jungle Cure.

Dans le cas où vous l’avez manqué: très bientôt, vous pourrez obtenir un Celebi brillant dans Pokémon GO.

Comment réclamer Zarude dans Pokémon Sword & Shield?

Vous devez d’abord vérifier votre courrier électronique pour trouver le message de The Pokémon Company avec le code à 16 chiffres. Si vous ne le trouvez pas dans la section “Principale”, il devrait être dans la section “Promotions” ou il se trouve probablement dans votre boîte de spam.

Pour réclamer le Pokémon, il suffit d’ouvrir le jeu et d’aller à l’écran dans le menu de pause qui apparaît lorsque vous appuyez sur +. Une fois sur place, vous devrez sélectionner l’option Cadeau mystère, puis choisir l’option de réclamer un cadeau au moyen d’un code. Enfin, vous devez entrer le code que vous avez reçu dans votre email et en un instant vous obtiendrez Zarude, qui sera ajouté à votre équipe si vous avez des places disponibles ou ira directement dans vos boîtes de stockage Pokémon au cas où votre équipe serait pleine.

Il est important de dire que l’option Cadeau mystère n’est disponible qu’après avoir atteint un certain point de l’histoire, mais c’est presque au début de l’aventure, il est donc très probable que vous l’ayez déjà activée. Vous devez également prendre en compte que ce code sera valable jusqu’au 31 mars 2021, nous vous recommandons donc de l’utiliser dès que possible.

Si pour une raison quelconque vous ne vous êtes pas inscrit au Pokémon Trainer Club ou n’avez pas activé l’option de recevoir la newsletter, sachez qu’il n’y a malheureusement pas d’autre moyen de recevoir cet e-mail, car vous deviez le faire avant la fin du mois de novembre. Jusqu’à aujourd’hui, on ne sait pas si The Pokémon Company prévoit de distribuer Zarude via un autre support.

Êtes-vous prêt à recevoir Zarude? Utiliserez-vous ce Pokémon au sein de votre équipe principale? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Pokémon, nous vous informons que The Pokémon Company se prépare à célébrer le 25e anniversaire de la franchise et parmi les premières annonces à marquer cela figure la révélation d’une ligne d’objets de collection de luxe.

Pokémon Sword & Shield est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet en visitant cette page ou en consultant notre avis écrit.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.