Ce n’était qu’une question de temps après que Sony a annoncé le prix et la date de sortie de la PS5. Maintenant avec un peu plus de deux mois pour lancer en Espagne, prévu pour le 19 novembre 2020 (Une semaine avant qu’il ne le fasse au Mexique et aux États-Unis, entre autres), vous pouvez désormais réserver la PS5 en Espagne via Amazon à un prix officiel.

Bien qu’il existe d’autres magasins où vous pouvez déjà le réserver, il semble que le stock soit quelque peu limité, donc si vous souhaitez avoir la console le même jour de lancement sans quitter la maison, Amazon est l’une des meilleures options disponibles. Logiquement, le prix de la réservation est le prix officiel, et pour le moment il n’y a pas de remises d’aucune sorte, mais la bonne nouvelle est qu’en ce moment il y a un stock des deux versions.

Réservez la PS5 en Espagne

Réservez PS5 pour 499 euros sur Amazon Espagne.

Réservez la PS5 numérique pour 399 euros sur Amazon Espagne.

Rappelez-vous également qu’avec la vente de la console en novembre arriveront également les nouveaux accessoires spéciaux pour la console, bien que Sony ait déjà confirmé que de nombreux accessoires de la PS4 actuelle fonctionneront également sur la PS5, du moins pour les jeux de la génération précédente grâce à la rétrocompatibilité de la console avec la version actuelle.

La liste des accessoires disponibles pour PS5 est la suivante:

DualSense Manette sans fil: 69,99 euros

IMPULSION 3D casque sans fil: 99,99 euros

Caméra HD: 59,99 euros.

Media Remote: 29,99 euros.

DualSense Station de recharge: 29,99 euros.

Pour le moment, les accessoires ne peuvent pas être réservés, mais ils seront sûrement disponibles à mesure que la date de lancement fixée pour le 19 novembre progressera. Si vous vivez hors d’Espagne dans un pays sélectionné pour le premier lot de lancement, vous pouvez jouer à la PS5 le même 12 novembre, comme au Mexique, aux États-Unis ou au Japon, entre autres, dont le lancement a lieu une semaine avant.

Comme nous l’avons dit, le stock disponible de la console est inconnu, donc si vous voulez l’avoir le premier jour, réservez la PS5 dès maintenant sur Amazon et préparez-vous à entrer dans la nouvelle génération.

L’article Maintenant que vous pouvez réserver la PS5 en Espagne a été publié dans Hipertextual.