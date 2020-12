Action frénétique de style arcade et énigmes créatives charmantes pour clôturer l’année.

D’une manière ou d’une autre, nous sommes déjà dans la dernière ligne droite de l’année. Et après la mi-décembre, Xbox Live accueille deux nouvelles aventures dans le cadre de la Jeux avec de l’or de ce mois. Deux titres Xbox One et Xbox 360 que vous pouvez télécharger à partir d’aujourd’hui, tant que vous avez un abonnement actif à Xbox Live Gold, ou Xbox Game Pass Ultimate, bien sûr.

Et, pour clôturer l’année, Microsoft nous propose une bonne variété thématique dans leurs jeux. Le premier des Games with Gold de cette seconde moitié du mois n’est autre que Bleed 2, un shoot’em up dans le plus pur style arcade des classiques, dans lequel nous tenterons de sauver le monde de l’attaque d’un groupe de méchants. . Ceci au moyen de batailles frénétiques avec style, être capable d’esquiver les attaques et de réfléchir les balles pour les utiliser contre les ennemis. Une version Xbox One que vous pouvez réclamer jusqu’au 15 janvier de 2021.

De son côté, le deuxième titre que vous pouvez télécharger gratuitement aujourd’hui est Stacking. Pour ceux qui ne connaissent pas son nom, c’est une aventure curieuse du studio de Tim Schafer, créateurs de Psychonauts et Brütal Legend, qui nous emmène dans un monde peuplé de poupées russes. En pénétrant dans d’autres poupées, nous pouvons utiliser leurs compétences et leurs caractéristiques pour résoudre les différentes énigmes qui nous sont proposées. Ce jeu sera disponible Jusqu’au 31 décembre, alors n’hésitez pas à le réclamer.

Avec ces deux titres, et comme d’habitude, Utilisateurs Xbox Live Vous pouvez toujours réclamer The Raven: Remastered, qui restera disponible jusqu’au 31 décembre. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que proposent les nouvelles offres Games with Gold, n’hésitez pas à consulter notre analyse de Bleed 2, ainsi que l’analyse de Stacking.

En savoir plus sur: Xbox Live, Xbox Live Gold, Jeux avec Gold, Jeux avec Gold, Stacking, Jeux gratuits, Xbox One et Xbox 360.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');