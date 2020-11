Il est temps de faire ressortir l’archéologue qui sommeille en vous avec LEGO Indiana Jones.

Nous entrons déjà dans la seconde moitié de novembre et cela signifie que le deuxième lot de jeux vidéo est maintenant disponible libre ce que la Xbox donne avec Jeux avec de l’or. Chaque mois, les utilisateurs abonnés à Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate peuvent télécharger quatre autres jeux gratuits avec ce service. Maintenant c’est au tour de la deux derniers de ce mois.

D’une part, on retrouve un jeu de aventure et action, avec une touche d’humour: LEGO Indiana Jones, la version bloc de notre cher professeur et archéologue. Ce jeu vidéo il est parti à l’origine pour Xbox 360 et c’est la version qui nous vient avec Games With Gold. Ce jeu vidéo pourra être réclamé jusqu’à la prochaine fois 30 novembre.

D’autre part, Xbox nous propose le jeu vidéo Swimsanity! Jeux de leurre. Ce titre Xbox One est un jeu d’action et de tir dans un environnement sous-marin, très concentré de son côté multijoueur, à la fois localement et en ligne. Le jeu vidéo présente un style graphique pixel art en deux dimensions et offre au joueur un grand nombre d’armes pour surmonter les dangers. Vous pouvez réclamer jusqu’à 15 décembre.

Enfin, rappelez-vous que l’un des jeux qui ont été donnés au premier tour, Aragami: Shadow Edition, est toujours disponible jusqu’au 30 novembre. Ces jeux peuvent également être appréciés sur les nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S si vous le souhaitez. Vous n’avez toujours pas ces consoles mais êtes-vous intéressé? Vous pouvez vous rappeler notre analyse de la nouvelle Xbox pour en savoir plus à leur sujet.

